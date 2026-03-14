Боец из Северной Осетии убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Владимир Гимос из Моздокского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 565 бойцов из Северной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", к 9 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 564 бойцов из Северной Осетии. В тот день администрация Моздокского района сообщила, что на Украине убит Алексей Клопота.
В военной операции убит Владимир Гимос, 1998 года рождения, сообщила 12 марта в своем телеграм-канале администрация Моздокского района.
Подробностей биографии и гибели бойца администрация не привела, отметив лишь, что тот погиб "при выполнении боевых задач".
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 565 бойцов из Северной Осетии.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмутилась вдова Василия Штылуна, получившая за убитого мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.