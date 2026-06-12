Два бойца из Дагестана убиты в зоне СВО

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Дмитрий Попов и Мансур Магомедов из Кизлярского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1981 убитого там военнослужащего из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1979 бойцов из Дагестана.

В селе Краснооктябрьское, на доме, где жил Дмитрий Попов, состоялось открытие мемориальной плиты, а в селе Новомонастырское была открыта памятная доска Мансура Магомедова, сообщает администрация Кизлярского района в Telegram-канале.

Подробности биографии военных и их гибели в сообщении администрации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1981 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале мая администрация Кизлярского района сообщила, что в военной операции убиты Ильяс Курбанов и Дмитрий Исакин.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.