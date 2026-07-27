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03:57, 27 июля 2026

Восстановлено электроснабжение в половине обесточенных после непогоды домах на Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В половину домов, которые были обесточены после непогоды в Ростовской области, возвращено электричество, в ряде районов также восстановлено водоснабжение.

Как писал "Кавказский узел", в 15 городах и районах Ростовской области после ливней и шквалистого ветра возникли проблемы с электроснабжением, а в ряде районов – также с подачей воды. Местные жители пожаловались, что во время урагана оказались недоступны полиция, служба спасения, газовая и коммунальная службы, а по некоторым вызовам специалисты не приезжали в течение нескольких часов. Во второй половине дня 26 июля ростовчане в комментариях в телеграм-канале главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина призвали его быстрее восстановить подачу электричества.

Электроснабжение восстановлено в домах половины жителей Ростовской области, у которых из-за непогоды отключился свет, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Также он отметил, что восстановлена работа более 70% поврежденных линий и подстанций. Ситуация осложняется тем, что линии электропередач повреждены упавшими деревьями, которые сначала нужно распилить и убрать

Обесточенными остаются более 20 трансформаторных подстанций и около 40 линий высокого напряжения, а также 260 линий и более двух тысяч трансформаторных подстанций низкого напряжения, упали 200 опор электроснабжения.

Также Слюсарь отметил, что ограничения энергоснабжения коснулись более 60 социально значимых объектов по всему региону, но все они подключены к резервным источникам питания.

Восстановлено водоснабжение в Новошахтинске, Гуково, Красном Сулине, Целинском и Веселовском районах, а также на котельных в Ростове-на-дону. Ограничения подачи воды из-за проблем с электроснабжением действуют частично в Азовском районе, Аксайском, Семикаракорском и Октябрьским районах, в Шахтах (частично) и Азове, а также хуторе Задонье.

Муниципальный режим ЧС введен дополнительно в Азовском районе, сохраняется в Ростове-на-дону, Волгодонском и Чертковском районах, в четырех муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности.

Напомним также, что во время урагана в Ростове-на-Дону один человек погиб и еще 13 получили ранения. Позднее власти отчитались, что за медицинской помощью обратился 51 пострадавший.

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Автор: "Кавказский узел"

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