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08:54, 26 июля 2026

Экстренные службы оказались недоступны для ростовчан во время урагана

Коммунальщики устраняют последствия урагана. Фото из телеграм-канала губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря – https://t.me/Yuri_Slusar/6481

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фоне дождя и шквалистого ветра в Ростовской области оказались недоступны полиция, служба спасения, газовая и коммунальная службы, а по некоторым вызовам специалисты не приезжали в течение нескольких часов, пожаловались местные жители в Telegram.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 25 июля после ливней и шквалистого ветра в 15 городах и районах Ростовской области возникли местами проблемы с электроснабжением, а в ряде районов – также с подачей воды.

25 июля в Ростове-на-Дону мощный ураган повалил деревья, оборвал линии электропередачи и перевернул машины. Некоторые улицы и дворы оказались подтоплены, отметил 25 июля "Блокнот Ростов-на-Дону".

Аварийные службы, несмотря на сохраняющиеся крайне негативные погодные условия, максимально задействованы в восстановительных работах, отчитался сегодня ночью в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он призвал жителей по возможности оставаться дома и не выходить без острой необходимости на улицу.

Этот пост в телеграм-канале Юрия Слюсаря, на который подписаны более 166 тысяч пользователей, на 08.50 мск 26 июля набрал 251 отметку с реакцией пользователей и 220 комментариев. Пользователи, позиционирующие себя местными жителями, пожаловались, что не смогли дозвониться до аварийных и экстренных служб.

"Я сижу в машине, которую завалило деревом, и не могу из неё выбраться, дозвониться тоже не могу никому. Все службы спасения вне доступа", – написала Алина.

"Не смогла дозвониться ни газовщикам, ни по номеру 112. На Доломановском, 1 оторвало газовую трубу с фасада. Критичная это проблема или нет, но волнительно", – отметила Елена Иванова.

"Подвойского, 37, топит электрощитовую. Около 600 жителей многоквартирного дома брошены. Никто не занимается устранением причин затопления. Никуда не дозвонился", – указал Андрей.

"Никак, 112 трубку тоже бросают сегодня", – отметил пользователь с ником SG.

"Дозвонилась до служб только к 22.00", – отметила Ольга Гринченко.

"Водников, 22а, весь двор завален деревьями, линии заняты, завалило машины", – написал пользователь A&S.

Комментаторы также пожаловались на отсутствие реакции со стороны экстренных и аварийных служб. "Управляющая компания бросила людей на произвол судьбы. Никакие работы по ликвидации аварии не производятся, на месте нет ни дежурных электриков, ни представителей УК", – написала Яна.

"С 18 часов никто не приехал, пол-Батайска без света, Горького, 144, без света и водоснабжения", – отметила Татьяна Огурцова.

"Почему службы не отвечают? Они при ЧС обязаны реагировать сразу!" – подчеркнула Natiya Khozieva.

Некоторые пользователи раскритиковали работу властей и состояние коммунальной инфраструктуры, указав, что проблемы с её обслуживанием были и до непогоды.

"Читаю земляков и понимаю, что мы просто брошены! Никто уже даже не пытается создать иллюзию, что кто-то что-то делает. Мы никому не нужны", – заявил пользователь N Didi.

"Позор властям. Довели город до полного краха", – заявила Татьяна Полонская.

В других комментариях жители также пожаловались на длительные отключения света и воды в разных населённых пунктах региона, в том числе в Ростове-на-Дону, Батайске, Аксае, Гуково и Новошахтинске.

Комментаторы также указали на состояние ливневой канализации и отсутствие генераторов на насосных станциях. Они пожаловались, что не могут приготовить еду, раскритиковали чиновников за перебои в работе общественного транспорта, рост стоимости такси и невозможности купить бензин в канистры для генераторов.

На 08.50 мск на сайтах региональных управлений МВД и МЧС, а также на сайтах администраций Ростова-на-Дону и Ростовской области нет комментариев относительно жалоб местных жителей на то, что аварийные и экстренные службы оказались недоступны во время урагана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону дождь с грозой, температура воздуха составляет +21 градус, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 27 июля прогнозируется облачная погода, температура воздуха понизится до +19 градусов, скорость ветра возрастет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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