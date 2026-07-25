Отчет Слюсаря о борьбе с ростом цен на горючее вызвал скепсис у жителей Ростовской области

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рапортовал, что силовики составили в отношении местных предприятий ряд материалов о завышении цен на топливо. Местные жители, комментируя его отчёт в Telegram, указали, что на некоторых АЗС горючее продаётся по 100-150 рублей за литр, и по-прежнему большие очереди.

Как информировал "Кавказский узел", на 22 июля на сетевых заправках в ряде регионов юга России купить бензин по низкой цене можно было, лишь отстояв длинную очередь, на частных АЗС цены выше были даже вдвое. Жители Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ростовской области рассказали, что считают такой разрыв в ценах попыткой нажиться на автовладельцах.

В Ростовской области сотрудники полиции проверяют местные предприятия на предмет завышения цен на топливо; ряд материалов передан в ростовское УФАС, отчитался губернатор Юрий Слюсарь.

"Проводятся проверки более чем по 30 фактам нарушений в сфере оборота нефтепродуктов. <…> Из незаконного оборота изъято 38 тонн топлива и оборудование для кустарного производства", – написал он в своём телеграм-канале.

Этот пост в телеграм-канале Юрия Слюсаря, на который подписаны более 166 тысяч пользователей, к 12.36 мск 25 июля набрал около 15 тысяч просмотров и 19 комментариев.

Пользователи обсудили стоимость топлива на отдельных заправках и работу антимонопольной службы.

"Почему на заправках "Грифон" топливо продают по цене 150 рублей за литр и никто не проверяет их работу?" – спросил пользователь Rostov2030.

"Это частники, они сами закупают по 100 рублей", – ответил ему пользователь Окс.

"Ну, это понятно. Почему их ФАС не проверяет?" – написал в ответ Rostov2030.

"На заправочных станциях "Флэш" такая же цена, во всяком случае на торговом проспекте", – написала Inna Ost в ответ пользователю Rostov2030.

Другие комментаторы пожаловались на высокие цены на топливо на частных АЗС, в том числе в Дубовском районе.

"А почему не проверяют тех, кто продаёт по 100 рублей?" – спросил пользователь АХ.

"В Дубовском районе нет крупных АЗС. Частники наживаются на людях и задрали цену. АИ-92 – по 125 рублей. Теперь и на газ стали добавлять. Было 34 рубля, а теперь – 42 рубля. Разберитесь с этим беспорядком лично и не слушайте то, что вам говорят администрации. Они покрывают этот беспорядок", – заявил пользователь ГЕ.

Ещё один пользователь поинтересовался, какие меры власти принимают для сокращения очередей на заправках.

"Так а с очередями что в итоге? То, что вы ловите перекупщиков и штрафуете, пополняете бюджет, – это на здоровье. А для простых людей что делается? Как планируете решать проблему с очередями? Или, как обычно, авось само рассосётся?" – написал Артемий.

Напомним, топливный кризис вынудил водителей регионов юга России массово устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили. В автомастерских образовались большие очереди. Ранее аналитики отметили, что большие очереди в автосервисах вынуждают водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности.