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09:55, 25 июля 2026

Пять человек ранены при атаке дронов на Ростовскую область

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня ночью при атаке дронов четыре человека получили ранения в Ростове-на-Дону и еще один в Красносулинском районе.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону и несколько районов Ростовской области.

"Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. <…> Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове-на-Дону", – сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Ростове-на-Дону в результате падения обломков дрона незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие организации, складские помещения. "Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы", – уточнил губернатор.

В Красносулинском районе повреждения получили инфраструктура и здание пункта пропуска "Новошахтинск". Возник пожар, он уже потушен.

В Азовском районе в результате падения обломков беспилотника загорелся частный дом, пожар потушен. Также повреждения получило административное здание.

В Мясниковском районе повреждения получили коммерческие объекты.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 20 июля из-за падения обломков дрона в Шолоховском районе загорелся лес. 19 июля в Красносулинском районе также из-за падения обломков беспилотника загорелось пшеничное поле. 8 июля дроны атаковали суда в Таганрогском заливе, ранения получили два человека.

На фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом. Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали, что в городе выросли цены на горючее. Они отметили, что максимальная стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 всего за два дня на местных заправках увеличилась примерно на треть.

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