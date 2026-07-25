Пять человек ранены при атаке дронов на Ростовскую область
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Сегодня ночью при атаке дронов четыре человека получили ранения в Ростове-на-Дону и еще один в Красносулинском районе.
По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону и несколько районов Ростовской области.
"Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. <…> Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове-на-Дону", – сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале.
В Ростове-на-Дону в результате падения обломков дрона незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие организации, складские помещения. "Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы", – уточнил губернатор.
В Красносулинском районе повреждения получили инфраструктура и здание пункта пропуска "Новошахтинск". Возник пожар, он уже потушен.
В Азовском районе в результате падения обломков беспилотника загорелся частный дом, пожар потушен. Также повреждения получило административное здание.
В Мясниковском районе повреждения получили коммерческие объекты.
"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 20 июля из-за падения обломков дрона в Шолоховском районе загорелся лес. 19 июля в Красносулинском районе также из-за падения обломков беспилотника загорелось пшеничное поле. 8 июля дроны атаковали суда в Таганрогском заливе, ранения получили два человека.
На фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом. Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали, что в городе выросли цены на горючее. Они отметили, что максимальная стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 всего за два дня на местных заправках увеличилась примерно на треть.
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