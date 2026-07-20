Пожар в лесу произошел при атаке дронов на Ростовскую область

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Шолоховском районе из-за падения обломков дрона загорелась лесная подстилка, огонь потушен.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 35 дронов в Таганроге, Таганрогском заливе и в семи районах. Атакам беспилотников подверглись Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский, Чертковский районы.

"В Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 19 июля в Красносулинском районе в результате падения обломков дрона загорелась пшеница в поле, огонь был потушен. 8 июля при атаке дронов на суда в Таганрогском заливе получили ранения два человека, а 9 июля при атаке беспилотников загорелись два танкера.

На фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом. За последние два дня в Ростове-на-Дону заметно выросла верхняя граница цен на топливо. Максимальная стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на заправках увеличилась примерно на треть, а дизтоплива – более чем на 20 процентов.