Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО
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Алин Темирезов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 200 бойцов из Карачаево-Черкесии.
Как писал "Кавказский узел", к 18 июля чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине 199 бойцов из Карачаево-Черкесии.
Алин Темирезов убит в боевых действиях на Украине, у него остались двое сыновей, сообщила администрация Карачаевского городского округа 8 июля в своем Telegram-канале.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 200 комбатантов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В июне власти Карачаевска сообщали, что на Украине убит Рамир Байкулов.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.
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