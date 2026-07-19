Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО

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Алин Темирезов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 200 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 18 июля чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине 199 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Алин Темирезов убит в боевых действиях на Украине, у него остались двое сыновей, сообщила администрация Карачаевского городского округа 8 июля в своем Telegram-канале.

Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России Не менее 4694 бойцов из СКФО и 4756 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 200 комбатантов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В июне власти Карачаевска сообщали, что на Украине убит Рамир Байкулов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.