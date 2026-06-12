Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО
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Рамир Байкулов убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 197 бойцов из Карачаево-Черкесии.
Как писал "Кавказский узел", к 24 мая власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции как минимум 196 бойцов из Карачаево-Черкесии.
Рамир Байкулов убит в военной операции, сообщил мэр Карачаевска Спартак Кущетеров в своем Telegram-канале.
Рамир родился 30 августа 2006 года в ауле Верхняя Мара, рос и учился в поселке Мара-Аягъы. Сразу после получения аттестата подписал контракт. Награжден Орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении.
Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 197 бойцов из Карачаево-Черкесии.
В октябре 2024 года власти Карачаевска сообщали, что в зоне СВО убиты Мунир Джашакуев и Виктор Исаев.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.
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