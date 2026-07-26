Водители из Карачаево-Черкесии рассказали об очередях за дешевым бензином
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В Карачаево-Черкесии цены на бензин и дизтопливо с начала топливного кризиса выросли. Наиболее существенный рост на частных заправках, а на АЗС с дешевым бензином выстраиваются очереди, в которых приходится проводить несколько часов, рассказали водители.
Как писал "Кавказский узел", власти регионов Северного Кавказа не объявляли о лимитах на продажу бензина, но отчитались о мерах для предупреждения дефицита. По данным Росстата, цены в Карачаев-Черкесии существенно не выросли.
Водители из Карачаево-Черкесской Республики, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" разделились в оценке ситуации с топливом в республике.
Фардин отметил, что цены выросли, на некоторых заправках - до 2,5 раза. "Там, где дешевле, очереди на один, два, три часа. Последний раз я заправлялся по 78 рублей и отстоял полтора часа", - отметил он.
Тамерлан рассказал, что на частных заправках цены на бензин выросли до 127-130 рублей за литр. «А там, где рост был умеренный – до 70-80 рублей, там выстраиваются очереди на час-два из 15-20 машин", - подчеркнул он.
Ахмет говорил о еще большем росте цен. "На некоторых заправках продают бензин по 160-180 рублей. А там, где дешевле, очереди – как пробки в 6-7 баллов", - заявил он.
Виктор заметил, что ситуация немного улучшилась. "Очереди есть, но они меньше, чем, например, в Ставропольском крае, но, возможно, потому, что в КЧР просто меньше машин", - отметил он.
В то же время Леонид и Александр заявили, что цены остались практически прежними и особых очередей нет.
О дефиците дизельного топлива не говорил никто из водителей. По словам Тамерлана, цены на газ в республике также выросли. "Если раньше он продавался по 26 рублей, то теперь - по 39", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Опрос не является репрезентативным и сдержит лишь личные мнения его участников.
Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"