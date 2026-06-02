16:56, 2 июня 2026

Потушен пожар на Ильском нефтезаводе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ликвидировано возгорание, которое произошло после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в кубанском поселке.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района.

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован, отчитался в 13.21 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Пострадавших нет. Пожар начался в ночь на 2 июня из-за падения обломков БПЛА. Всего в ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники", - говорится в публикации.

Напомним, жители поселка Ильский, где расположен нефтезавод, регулярно страдают от атак дронов. Так, 17 февраля в поселке при атаке беспилотника пострадали два человека, они были госпитализированы. Также повреждения получили четыре частных дома.

Ильский нефтезавод построен "буквально на окраине" поселка и расположен в нескольких метрах от границы жилой зоны, а любой пожар на НПЗ угрожает здоровью людей, заявляли ранее "Кавказскому узлу" кубанские экологи. 

19 ноября 2025 года в поселке Ильском были повреждены 17 жилых домов и два магазина. По данным оперштаба, это произошло из-за падения обломков БПЛА. 

На самом нефтезаводе также неоднократно происходили инциденты в связи с атаками беспилотников. Так, 7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
