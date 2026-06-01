Подростки на Ставрополье заподозрены в несообщении о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семь подростков и один совершеннолетний житель Ставрополья заподозрены в несообщении о преступлении. Следствие предполагает, что они скрыли от правоохранительных органов имеющиеся у них сведения о готовящемся теракте.

Житель Ставрополья и семь подростков стали фигурантами уголовных дел по факту несообщения о преступлении. По версии следствия, в 2025 году 21-летнему подозреваемому и семи несовершеннолетним в возрасте от 14 до 17 лет стало известно об участии их несовершеннолетнего знакомого в международной террористической организации, которая занималась вербовкой и подготовкой террористического акта. При этом подозреваемые не сообщили указанные сведения в правоохранительные органы.

Возбуждены уголовные дела в отношении восьми жителей Андроповского округа, в том числе семи несовершеннолетних. Они подозреваются в несообщении о преступлении 1 , информирует сегодня следственный комитет Ставропольского края в своем Telegram-канале.

"В настоящее время по уголовным делам следователи СК России проводят следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовных дел продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Региональный следственный комитет не уточнил, о какой террористической организации идет речь и где планировались теракты.

"Каквказский узел" также писал, что 17-летний юноша из Ставропольского края под влиянием мошенников пытался поджечь вагон на станции Инская в Новосибирской области. Попытка не удалась, юноша задержан.