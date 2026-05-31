Число госпитализированных после отравления в Пятигорске достигло 31
31 человек госпитализирован после отравления в кафе в Пятигорске, еще пять человек отказзались ехать в больницу.
Как писал "Кавказский узел", девять человек отравились в Пятигорске после посещения кафе, они госпитализированы. Проводится проверка, кафе временно закрыто.
Врачи госпитализировали 31 человека после отравления в кафе в Пятигорске, сообщило ТАСС .
"На данный момент 31 человек находится в больнице, 5 отказались от госпитализации. Все госпитализированные обеспечены необходимым лечением", - приводит агентство слова главы города Дмитрия Ворошилова.
Ворошилов подчеркнул, что владелец кафе оказывает всяческое содействие органам проверки и помогает пострадавшим.
По данным «Базы», среди пострадавших была семья с двумя детьми. После визита в ресторан «Мао Бао» у 12-летнего мальчика поднялась температура и начались частые позывы в туалет. Вскоре похожие симптомы проявились и у его отца. У матери и 5-летней дочери возникли сильные схваткообразные боли в животе. Как рассказала женщина, они съели совсем немного — одну булочку бао с креветкой и одну с лососем.
