Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Коленников убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 1797 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 мая власти и силовики официально признали убитыми в специальной военной операции на Украине 1796 бойцов из Волгоградской области. Администрация Камышинского района сообщила, что в зоне СВО убит Мирослав Смиян.

Сергей Коленников 2 февраля убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Камышинского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе села Нижняя Добринка, где он учился.

Коленников родился 27 декабря 1995 года. После 9 класса поступил в Камышинский политехнический колледж, по окончании которого был призван в армию. Для участия в СВО был мобилизован в сентябре 2022 года. Посмертно удостоен медали «За отвагу», говорится в сообщении от 30 мая в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1797 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.