Сельчане сочли урегулированным межэтнический конфликт в Солодушино

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конфликт коренного населения и цыган в волгоградском селе Солодушино урегулирован, он был раздут силовиками и СМИ, но потерял свою остроту, считают местные жители. Аналитики также заявили о незначительности события.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая в селе Солодушино Николаевского района произошла драка, четверо ее участниц привлечены к ответственности, одна пострадавшая госпитализирована. Представители цыганской общины принесли извинения за случившееся, добавив, что другая сторона конфликта также виновата. Их оппоненты заявили о многолетнем конфликте.

Село Солодушино расположено в Николаевском районе Волгоградской области. Оно находится на берегу Волгоградского водохранилища в степном Заволжье. По данным последней переписи, в селе проживает 1400 человек, имеется средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский парк, библиотека и почта. Село было основано украинскими переселенцами в середине XVIII века, после строительства Волжской ГЭС село было перенесено на правый берег Волги в Заволжье.

Ситуацию после упомянутого конфликта прокомментировали 29 мая корреспонденту "Кавказского узла" два жителя села Солодушино, которые попросили не называть их фамилии и места работы.

Владимир рассказал, что первая цыганская семья поселилась в селе в начале 1990-х годов. Опасения, возникшие в то время у местных жителей, оказались, по его словам, напрасными. Семья вела себя спокойно, конфликтов с коренными жителями не возникало. Затем стали приезжать новые цыганские семьи - в начале 2000-х годов в Солодушино образовалась община рома.

«Барона у них не было. Главной была женщина из той первой семьи. Она держала своих в дисциплине. К ней, если возникали какие претензии, все и обращались. Но женщина эта умерла. Начались "случаи". В основном конфликты возникали из-за детей. Они совсем невоспитанные. Берегов не видят: матом на взрослых ругаются, камнями бросаются, могут ногой пнуть», - рассказал Владимир.

Он рассказал, что как-то в село приезжали электрики. В их спецавтомобиль «прилетело два камня». «Грешат на цыганят», - добавил он.

Андрей проживает в райцентре Николаевске. В Солодушино, которое расположено в 13 километрах от райцентра, живут родители его жены. Мужчина заявил, что проблему «раздули из обычной бытовухи».

«Тут все хороши: и русские девочки, чью собаку якобы цыганки обидели, и цыганские девчонки. И те, и другие остры на язык - накричали друг на друга, потом взрослые <...> в детский конфликт вступились. Когда палками начали махать, Чапай (цыганский мужчина) влез разнимать их. Так ему свои же палкой в глаз заехали», - рассказал он.

Андрей считает, что реакция на конфликт со стороны силовых структур была «чрезмерной». СМИ же, которые описали этот инцидент, как межэтнический конфликт, он назвал «желтой прессой». «Да, цыгане не следят за своими детьми так, как надо. Но и некоторые русские родители своих детей воспитывают, как я считаю, неправильно. Сдержанней надо быть. Местная же власть упустила ситуацию, допустила эскалацию», - прокомментировал он ситуацию.

Оба спикера отметили, что в настоящее время в Солодушино «конфликт исчерпан», «никакого обострения нет». Они также обратили внимание на то, что местная власть не уделяет должного внимания подобным межэтническим бытовым конфликтам и не проводят "профилактические мероприятия".

Аналитики прокомментировали конфликт в Солодушино

После конфликта Солодушино посетил волгоградский журналист Вячеслав Лемкус. О результатах общения с местными жителями он рассказал корреспонденту «Кавказского узла».

«В тех поселках, где проживает община синти и рома, власти должны держать ситуацию под неусыпным контролем: им следует реагировать на все претензии, поступающие от обеих сторон. Власти должны учитывать такие особенности цыганской культуры, как закрытость и сплоченность, особое отношение к своим детям, которые у них чересчур заласканы и избалованы. Профилактика и еще раз профилактика. Диалог и еще раз диалог. Это особый этнос, особая культура», - сказал он.

Вячеслав отметил, что в Солодушино умерла женщина - неформальная глава цыганской общины. Журналист считает, что главе поселения Елене Токаревой и районным властям нужно было встретиться с представителями общины, узнать, «кого они считают бароном», выяснить, с какими проблемами сталкиваются местные цыгане, есть ли «трение» с коренным населением и, если необходимо, оказать им помощь. «Нужно было коммуникацию наладить и с цыганами, и с коренным населением. Власти же этого не сделали. Вот результат - скандал, раздутый журналистами до федерального уровня», - возмутился Лемкус.

К конфликту в Солодушино присоединилась "Русская община". В своем телеграмм-канале активисты разместили два поста. Авторы постов заявили, что, по их мнению, ситуация в Солодушино «гораздо сложнее, чем это выглядело в распространяемых публикациях и видео». «После наших публикаций силовики сейчас плотно взялись за это дело… "Русская община" держит процесс на своем контроле», - говорится в телеграм-канале организации.

Руководитель Исследовательского центра «Сова»* Александр Верховский отметил, что "Русская община" присоединилась к протестам части жителей Солодушино против цыган «совсем не в начале этой истории». «То есть, нельзя сказать, что "РО" как-то "разжигала" конфликт. Для "РО" это - способ утвердить свой авторитет в ещё одной местности и добавить аргумент в свою агитацию», - заявил правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Верховский отметил, что конфликты с общинами цыган в России встречаются часто. В солодушинском случае, по мнению Александра, весьма вероятна «взаимная этнизация бытовых или уголовных конфликтов». «Нынешний инцидент сам по себе незначительный. Но при любом таком инциденте всем местным жителям найдется, что вспомнить за предыдущее время. Совсем исключить такого рода напряжённость, наверное, нельзя. Задача властей - нормально расследовать инциденты и при этом ясно давать понять всем, что попытки более серьезной эскалации будут пресекаться», - сказал он.

Запросы корреспондента "Кавказского узла" в сельскую администрацию и директору поселковой школы остались без ответа. В районной администрации заявили, что по телефону они комментарии не дают. Чиновник предложил обратиться с официальным запросом в областную администрацию.