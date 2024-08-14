Представители цыганской общины извинились перед жителями Иловли

14 августа 2024, 15:44

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Главы цыганских семей Иловли после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью.

Как писал "Кавказский узел", глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского управления Василию Семенову представить доклад о ходе расследования возбужденного уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, возбужденного после конфликта представителей цыганской общины с местным жителем.

9 августа в соцсетях жители Иловли Михаил Зазулин распространил видеообращение к Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его семьи с цыганской семьей, которая поселилась в соседнем доме, купив дом в ипотеку. Кульминацией конфликта, по словам мужчины, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на домовладение Зазулиных. "Держали оборону в ночь с 7 на 8 августа где-то с 23.30 до 03.30. Толпа пьяных цыган бросала во двор кирпичи, выламывала калитку", - рассказал в видеообращении Михаил Зазулин. 11 августа жители поселка в Волгоградской области провели сход после инцидента с участием цыган. Поводом для схода стало нападение на домовладение многодетной семьи Зазулиных, а также нанесение побоев участковому полицейскому, который приехал к месту происшествия.

Представители цыганской общины принесли извинения жителям Иловли. "Дорогие иловлинцы, просим у вас прощения за нашего цыгана, что он сделал так, ну, он пьяный, ну так получилось. Мы не все такие. Мы тут по 50 лет живет. Дети у нас внуки, ходят в школу. Мы просим извинения у вас у всех, мы будем следить за нашей молодежью, чтоб было все нормально", - сказал на видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Высота 102", один из мужчин.

Издание сообщило, что первым от имени цыганской общины извинения принес член координационного совета по национальной политике при главе Иловлинского района Владимир Белашов.

Второй мужчина, Василий Белашов, рассказал, что на его памяти подобный конфликт стал первым, сообщает издание. "У нас такого никогда не было. Мы всегда жили дружно. Но в этот раз получилось неправильно, нас начали бояться. Даем слово, что такое больше не повторится. С нами провели беседу представители администрации, прокуратуры, следственного комитета. За свою молодежь мы гарантируем, что она будет вести себя, как надо" - заявил он на видео, — заявил Василий Белашов.

С аналогичными высказываниями выступили и другие участники обращения, призвав обращаться к ним в случае любых конфликтов.

В ролике приведены и слова двух жительниц Иловли, по данным издания, одну из участниц видео зовут Ольга Бгатова. "У меня конфликтов с ними нет. Бывает, что детишек поругиваем, но это не взрослые. Взрослые все честные, нормальные, порядочные, я насчет этого рада", - сказала она на записи.

Другая жительница Иловли говорит на видео, что цыганские семьи, рядом с которыми живет она - нормальные соседи. "Всегда дружные и в гости ходим. И дети возле нас выросли, они не пакостят. В каждой нации где-то кто-то ругается, но не до такой же степени. Зачем такие комментарии писать? Кто-то против, кто-то за. Но есть же такое, что люди просто живут и все. Немножко поймите друг друга, поймите тоже людей, нельзя быть такими жестокими", - сказала она.

В Иловле за несколько дней прошло два схода жителей по вопросу конфликтов с цыганской общиной, на втором сходе одна из выступающих жительниц рассказала о двух случаях, которые произошли с ней за последние два дня и попросила власть не делать вид, будто проблема мелкая. Собравшиеся отреагировали на эти слова аплодисментами, следует из видео, опубликованного 13 августа в Telegram-канале "Блокнот-Волгоград".

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России, дойдя и до Москвы. Например, летом 2023 года волгоградский блогер Павел Прокудин принес извинения за оскорбления мусульман и жителей Кавказа в своем видеостриме. Он пояснил, что его высказывания были спровоцированы оскорблениями в адрес русских и его самого.

В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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