Блогер из Волгограда извинился за оскорбление мусульман

23 июня 2023, 18:00

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Волгоградский блогер Павел Прокудин принес извинения за оскорбления мусульман и жителей Кавказа в своем видеостриме. Он пояснил, что его высказывания были спровоцированы оскорблениями в адрес русских и его самого.

Запись стрима, в котором блогер из Волгограда Павел Прокудин оскорблял мусульман, была опубликована в соцсетях, в частности 22 июня ее опубликовал Telegram-канал "Нетипичная Махачкала". На записи молодой человек неоднократно упоминал мусульман, которые отрастили трехметровые бороды и слушают Аллаха, упоминая многочисленные ограничения, существующие в исламе, активно используя при этом ненормативную лексику. При этом он высказал оскорбления в адрес всех "кавказцев". "Еще будет мне какой-то Дагестан что-то указывать", - заявил он. В ходе стрима он пояснил, что мусульмане недовольны его длинной челкой.

Сегодня в этом же Telegram-канале было опубликовано видео с извинениями Прокудина. "Хотелось бы высказаться по поводу эфира, где я оскорбил кавказцев. Приношу извинения все кавказцам, мусульманам за то, что задел вашу религию. Я был не прав. В каждой нации есть плохие и хорошие. Дело в том, что я веду эфиры на протяжении нескольких лет, многие кавказцы обзывают русских, меня в том числе. Это было сказано не про всех кавказцев, а только про тех, кто оскорбляет нацию, людей, меня в том числе. Еще раз прошу прощения у всех, кого обидел, у всех мусульман", - заявил молодой человек на видео. На видео, где он извиняется, челка аккуратно зачесана назад.

На странице Прокудина в TikTok, на которую подписаны 120,5 тысяч человек, на 17.30 мск 23 июня в открытом доступе размещено одно видео, на котором он с головой лежит в ванне, полной воды, а затем поднимается из воды. При этом стример на видео в майке. Видео с оскорблениями в адрес мусульман, а также с извинениями в TikTok Прокудина нет.

На канал Прокудина в YouTube подписаны 4,5 тысяч человек, там размещено одно видео и три коротких ролика

Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Кифах Бата Мохамад назвал слова блогера провокацией."Он не говорит от имени русской нации, от России. Он представляет только самого себя. А тут народ очень культурный, воспитанный, люди друг друга веками любят. Пусть бесится. Он недостоин внимания. В прошлый раз органы очень хорошо и быстро отреагировали, когда ситуация с сожжением Корана была. Я думаю, тут тоже органы его быстро найдут", - привело его слова издание V1 21 июня.

20 мая в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. 21 мая председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело Журавеля в Чечню. Основанием для передачи дела Следком назвал обращения жителей Чечни, которые попросили признать их потерпевшей стороной. 22 мая Журавель был арестован в Волгограде. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. 27 мая Журавель был доставлен в СИЗО Грозного. У здания изолятора собрались жители Чечни, которые потребовали сурово наказать волгоградца. Суд над Журавелем по делу о сожжении Корана должен проходить по месту совершения преступления в Волгограде, а его доставка в Чечню заставляет опасаться за его жизнь, указали пользователи Instagram*.

По факту оскорблений в адрес мусульман проводится проверка, сообщил сегодня "Блокнот Волгоград" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Прокудину 28 лет, он живет в Красноармейском районе Волгограда. В мае его допрашивали по поводу стрима с его 39-летней сожительницей. На видео девушка кричала, плакала и просила о помощи. Неравнодушные зрители обратились в органы. В результаты выяснилось, что все записанное на видео происходило с ее согласия. происходило с ее же согласия, после чего треш-стримеров отпустили.В феврале 2022 года Прокудин получил 10 суток административного ареста за избиение в эфире матери и бабушки, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что автор видеоролика из мечети в Шали, пензенский студент, извинился "перед всем чеченским народом" за оскорбление женщин после того, как его "нашли" в родном городе. Комментаторы в соцсети сочли извинения недостаточными.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России, дойдя и до Москвы. Например, 5 августа 2022 года житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится. Диджей, надевший чеченскую одежду и головной убор во время исполнения танцевальной музыки 19 августа 2022 года, извинился за свое поведение.

В октябре 2022 года извинения перед мусульманами принес молодой человек, который станцевал в розовом платье на въезде в Грозный, а также двое его знакомых, причастных к съемке видео об этом. Один из молодых людей добавил, что понес наказание за свой поступок.

В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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