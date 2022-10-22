Трое юношей извинились за видео танца на въезде в Грозный

22 октября 2022, 21:57

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Извинения перед мусульманами принес молодой человек, который станцевал в розовом платье на въезде в Грозный, а также два его знакомых, причастных к съемке видео об этом. Один из молодых людей добавил, что понес наказание за свой поступок.

Как писал "Кавказский узел", опубликованный 24 августа в Instagram*-паблике ЧП/Чечня видеоролик, на котором молодой человек в розовом платье танцует у въезда в Грозный, вызвал возмущение пользователей сети. Часть комментаторов в Instagram* отметила, что он должен извиниться за свое поведение, другие указали, что туристам следует объяснять правила поведения в Чечне.

Извинения за танец на въезде в Грозный принесли авторы видеоролика, сообщил сегодня Telegram-канал Readovka, опубликовав видеозапись с публичным покаянием трех молодых людей, причастных к съемке танца. Где именно и когда были принесены извинения, в сообщении не указано.

Как следует из опубликованного видео, трое молодых людей принесли извинения за запись с танцем. "Можно?" - спрашивает молодой человек, который танцевал в платье. "Хочу извиниться за то видео, мы сделали, не подумав, не контролируя себя. Хочу извиниться перед всем мусульманским народом, что мы это сделали по глупости", - сказал он.

Второй молодой человек стоит на видеозаписи, низко наклонив голову. "Я подтверждаю его слова, это была ошибка - это видео. Больше такого не повторится, - говорит он. "В камеру посмотри" - перебивает его голос за кадром. "Больше такого никогда не повторится, и не советую это, в общем, делать. Извиняюсь перед всем мусульманским народом и перед религией", - сказал он.

Аналогичные извинения принес и третий молодой человек. "Я извиняюсь перед всеми мусульманами, перед религией ислам. Я совершил эту максимально глупую ошибку и понес за нее наказание", - сказал он. Каким образом авторы видео с танцем были наказаны, он не уточнил, при этом под правым глазом у него пятно, похожее на синяк.

Традиции горцев не приемлют облачения мужчины в женские платья, даже если целью такого переодевания служит бегство, кража, розыгрыш или иная хитрость, считает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко, комментируя вызвавший в соцсетях резонанс показ мод в Махачкале с участием юношей в женоподобных образах. «Это в принципе неприемлемо для горца – надеть женский наряд. В легендах и фольклоре такого нет», - заявил "Кавказскому узлу" Малашенко. Участники и зрители мероприятия столкнулись с угрозами, сообщила журналистка Светлана Анохина.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась и на другие регионы России. В частности, 5 августа житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится. Диджей, надевший чеченскую одежду и головной убор во время исполнения танцевальной музыки 19 августа, извинился за свое поведение.

Жители самой Чечни также регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.