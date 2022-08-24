Пользователи соцсети потребовали извинений за танец туриста в платье у въезда в Грозный

24 августа 2022, 21:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Видеоролик, на котором мужчина в розовом платье танцует у въезда в Грозный, вызвал возмущение пользователей сети. Часть комментаторов в Instagram* отметила, что он должен извиниться за свое поведение, другие указали, что туристам следует объяснять правила поведения в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась и на другие регионы России. В частности, 5 августа житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится. Диджей, надевший чеченскую одежду и головной убор во время исполнения танцевальной музыки 19 августа, извинился за свое поведение.

Жители самой Чечни также регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Видеозапись, на которой мужчина, одетый в розовое платье, танцует на въезде в Грозный у монумента с надписью: "Город воинской славы", была опубликована сегодня в Instagram-паблике ЧП/Чечня. Сама запись длится всего лишь несколько секунд. На видео мужчина в платье с обтягивающим лифом и полупрозрачной юбкой несколько секунд кружится под музыку на въезде в Грозный.

"Возможно, это фотошоп или нет, я не знаю, но за такое поведение он должен понести заслуженное наказание! Причем это сделано группой лиц!" - указал автор сообщения.

Эта запись набрала в паблике, на который подписаны 95,4 тысячи человек, к 21.20 мск 99 отметок "нравится" и 235 комментариев. (Дополнение "Кавказского узла" - по данным на 22.00 мск публикация в Instagram*-паблике ЧП/Чечня недоступна).

Часть авторов комментариев на русском языке предположила, что за эту запись танцору в платье предстоит извиниться. "Ждём видео с извинениями", - написал _khan_009_. "Завтра с поникшей головой извиняться будет!" - согласился amlj1135. "Для чего снимать подобное видео. Лишний раз чтоб потом извиняться на камеру", - отметил пользователь pupskom. "Ждите извинения от этого прекрасного парня", - добавила 95_aidan. "Хуже худшего он поступил. Так чтоб позволить себе относится с пренебрежением к земле наших Отцов, этого ещё в нашей истории не было", - возмутился ruslan._umarov.

Ряд комментаторов сочли подобные видео результатом развития туризма в республике. "Раньше даже подумать о таком боялись. Наша доброта и гостеприимство, видать, для них проявление слабости. Очень надеюсь, что скоро появится видео с извинениями, и до туристов донесут, как нужно у нас себя вести. Уважающий себя человек обязан знать, как нужно вести себя в тех или иных странах, в городах, да даже в районах", - написал just_tssb. "Вот что приносит туризм", - поддержала adelaida_96. "Туристам можно все", - прокомментировал ibragim_malysagov_.

Напомним, министерство по туризму Чечни регулярно напоминает туристам о правилах поведения и дресс-кодах в республике. Так, в 2019 году ведомство выпустило памятку, в которой указало, как нужно одеваться, приезжая в республику, а также регламентировало общение с местными женщинами и курение. Женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей Чечни, однако пользователи Instagram* сочли оправданными советы ведомства. Памятку министерства должны распространять и турагентства, предположили они.

В июле министерство туризма Чечни вновь опубликовало на своей странице в Instagram* правила поведения для туристов в республике. "Носить откровенную и вызывающую одежду здесь не принято. Чеченские девушки не носят брюки. Поэтому представительницам женского пола рекомендуется носить юбки не выше колена, а поверх облегающих джинсов лучше надеть тунику. Также исключаются майки, прозрачные блузки, глубокое декольте", - отмечается в записи от 8 июля. Часть пользователей Instagram*-паблике согласилась, что туристы в Чечне должны соблюдать действующие в республике обычаи, в том числе носить скромную одежду. Туристы могут одеваться, как им удобно, к тому же местные жители сами не всегда следуют указанным правилам, возразили другие комментаторы.

ЧГТРК "Грозный" 14 августа сообщило, что за первые шесть месяцев текущего года Чечню посетили 120 тысяч туристов, что на 60% больше, чем за тот же период 2021 года.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2019 года в чеченских соцсетях появилось видео с извинениями блогера из Англии Бенджамина, посетившего Чечню. Он принес публичные извинения за фразу "чеченская цыпочка". Выражение не относилось к конкретной девушке, но некоторые пользователи соцсетей потребовали наказать иностранца. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы отметили, что Чечня не пользуется особой популярностью среди иностранных туристов, а история с публичными извинениями популярного блогера оттолкнет тех немногих путешественников, которые планировали поездку в республику.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.