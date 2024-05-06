Пограничный столб. Фото: FINEKO ABC.AZ https://abc.az/ru/news/144748/na-granice-azerbaidzana-i-armenii-ustanovlen-pervyi-pogranicnyi-stolb

06 мая 2024, 18:51

Власти Азербайджана и Армении отчитались об установке 40 пограничных столбов

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Сорок пограничных столбов установлено на границе Азербайджана и Армении, отчитались сегодня правительства обоих государств. Сельский староста сообщил о геодезических работах в приграничном селе Киранц, жители которого протестуют против передачи земель Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там было установлено 35 пограничных столбов.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей Армении. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

По состоянию на 6 мая, в рамках работ по уточнению координат на границе установлено 40 пограничных столбов, сообщает сегодня АПА со ссылкой на вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. Работы ведутся на основании геодезических измерений, отмечается в сообщении.

Эту же информацию обнародовала пресс-служба правительства Армении, подчеркнув, что продолжается работа экспертных групп обоих государств, пишет "Новости-Армения".

В приграничном селе Киранц Тавушской области продолжаются геодезические работы, сообщил староста села Камо Шагинян. Ранее сегодня туда прибыли геодезисты и большое число полицейских.

"Жители села собрались рядом с полицейскими, пытаемся понять, что будет дальше? Пока никакого развития событий нет, в деревне всё такая же ситуация, а сельчане просто разбитые и отчаявшиеся", - цитирует Шагиняна News.am.

Напомним, 4 мая жители Тавушской области и активисты движения "Тавуш во имя родины" начали шествие из села Киранц в Ереван. Они требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном и намерены прийти в столицу Армении к полудню 9 мая. Сегодня участники протестной акции вышли из Севана и продолжили шествие в сторону Еревана.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца", "Глава Киранца усомнился в возможности нормальной жизни в селе после делимитации", "Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села".

Автор: "Кавказский узел"

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