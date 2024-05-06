Участники шествия из Киранца в Ереван. 5 мая 2024 г. Фото: Armenia Today https://armeniatoday.news/politics-ru/741784/

06 мая 2024, 12:38

Участники шествия из Киранца покинули Севан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Противники делимитации границы, идущие из Тавушской области в столицу Армении, сегодня вышли из Севана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 мая участники шествия из Киранца в Ереван дошли до Севана, где сделали остановку. Они пообещали возобновить шествие днем 6 мая.

4 мая жители Тавушской области и активисты движения "Тавуш во имя родины" вместе с предстоятелем Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие из приграничного села Киранц в Ереван. Они требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном и намерены прийти в столицу Армении к полудню 9 мая. К шествию присоединились студенты консерватории и водители на легковых автомобилях.

Сегодня участники протестной акции покинули Севан и продолжили шествие в сторону Еревана. Участников шествия сопровождает автомобиль с динамиками, из которых звучат патриотические песни, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на онлайн-трансляцию сайта 168.am.

В шествии участвуют как активисты и сторонники оппозиционных сил, так и жители приграничных сел, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка Заруи Диланян.

Пять адвокатов (Рубен Меликян, Вараздат Арутюнян, Арсен Бабаян, Сергей Арутюнян и Ваан Ованнисян) заявили о готовности защищать интересы сторонников инициативного движения «Тавуш во имя Родины». "Учитывая репрессивную политику режима, мы заранее объявили о готовности организовать защиту сторонников движения", - сказано в заявлении адвокатов в Facebook*, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца", "Глава Киранца усомнился в возможности нормальной жизни в селе после делимитации", "Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 мая 2024, 13:23

06 мая 2024, 12:15

  • Критик азербайджанских властей задержан по делу о наркотиках

    Силовики задержали в Баку инвалида первой группы Фамиля Халилова, у которого парализованы руки, вменив ему торговлю наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник.

06 мая 2024, 11:26

  • Нальчане пожаловались Кокову на захват жилой территории

    Владельцы гаражного кооператива завладели земельным участком в жилом массиве Нальчика и намереваются построить в этом месте многоэтажный дом. Жильцы не могут вернуть участок в собственность, несмотря на неоднократные решения судов в их пользу, пожаловались нальчане в видеообращении к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.

06 мая 2024, 10:38

06 мая 2024, 10:14

  • Вырубка деревьев в нацпарке "Приэльбрусье" возмутила жителей Кабардино-Балкарии

    На территории нацпарке "Приэльбрусье" в Эльбрусском районе спилены десятки деревьев, несмотря на то, что эта территория является особо охраняемой, рассказал местный житель. Он пожаловался, что власти проигнорировали сообщения о происходящем. Другие жители Кабардино-Балкарии, комментируя инцидент в сети, потребовали привлечь виновных к ответственности.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи