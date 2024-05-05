Участники шествия из Киранца в Ереван дошли до Севана

Сегодня к вечеру участники шествия движения «Тавуш во имя Родины» во главе с архиепископом Багратом Галстаняном дошли до Севана, сообщает агентство "Новости-Армения" в своем телеграм канале.

Как сообщил депутат парламента Армении, участник движения «Тавуш во имя родины» Гарник Даниелян, завтра, 6 мая, с 12.00 по местному времени участники планируют продолжить шествие из Севана в сторону Еревана.

«Это первая зафиксированная нами победа, которая показывает, что армянский народ привязан к своей земле и воде. Мы вместе еще можем констатировать победы», - приводит слова Даниеляна News.am.