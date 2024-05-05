Участники шествия из Киранца в Ереван дошли до Севана

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Участники шествия против делимитации границы Армении и Азербайджана дошли до Севана, отсюда завтра, 6 мая, активисты продолжат свой путь в Ереван.
Как писал "Кавказский узел", жители Тавушской области и поддерживающие их активисты движения "Тавуш во имя родины" вместе с предстоятелем Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном 4 мая начали шествие из приграничного села Киранц в Ереван. 5 мая к шествию присоединились студенты армянской консерватории и водители на легковых автомобилях. Участники акции требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном и намерены прийти в столицу Армении к полудню 9 мая.
19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".
Сегодня к вечеру участники шествия движения «Тавуш во имя Родины» во главе с архиепископом Багратом Галстаняном дошли до Севана, сообщает агентство "Новости-Армения" в своем телеграм канале.
Как сообщил депутат парламента Армении, участник движения «Тавуш во имя родины» Гарник Даниелян, завтра, 6 мая, с 12.00 по местному времени участники планируют продолжить шествие из Севана в сторону Еревана.
«Это первая зафиксированная нами победа, которая показывает, что армянский народ привязан к своей земле и воде. Мы вместе еще можем констатировать победы», - приводит слова Даниеляна News.am.
Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.
О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".
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