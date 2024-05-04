Противники делимитации границы начали шествие из Киранца в Ереван

04 мая 2024, 16:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты начали шествие из приграничного села Киранц, требуя остановить делимитацию границы с Азербайджаном. Протестующие намерены прийти в столицу Армении к 9 мая.

Как писал "Кавказский узел", военные проводили разминирование территории около приграничного села Киранц Тавушской области, чтобы затем там были проведены работы по делимитации границы. 2 мая жители пожаловались, что не могут попасть в село, так как полицейские полностью заблокировали его. После переговоров силовики пропустили в Киранц жителей села, но оставили его закрытым для других протестующих. Силовики разблокировали дороги в Киранц 3 мая, после того, как разминирование территорий там было завершено.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей.

Жители села Киранц сегодня начали шествие в Ереван. Поддерживающие их активисты движения "Тавуш во имя родины" вместе с предстоятелем Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном намерены дойти до столицы к 9 мая, сообщает сегодня "Новости-Армения". "Собираемся 9 мая уже дойти до Еревана и посредством масштабных акций добиться прекращения процесса делимитации", - привело издание слова архиепископа, сказанные журналистам в Киранце. На кадрах видео, опубликованного агентством, видны по меньшей мере несколько десятков участников шествия. Их сопровождают журналисты и полицейские.

Инициатива "Тавуш во имя родины" объявила о формировании движения, которое будет бороться, как они отметили, против "незаконных действий правительства" в связи со сдачей земель Азербайджану, передал корреспондент "Кавказского узла". "Да, мы знаем, что процесс [делимитации] начат, но это не мешает нам выдвинуть наши требование и дойти до нашей цели", - заявил архиепископ.

Он добавил, что движение будут возглавлять лидер партии "Демократическое единство" Сурен Петросян, депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Гарник Даниелян и он сам. Как отметил архиепископ, участники шествия "местами пройдут пешком, местами - на машинах", и в полдень 9 мая планируют быть в Ереване.

Лидер партии "Демократическое единство" Сурен Петросян в свою очередь заявил, что жители приграничных сел за все это время сделали все, для того, чтобы прекратить начатый властями Армении процесс.

"Эти люди пытались не только защитить свои дома, свое село, но и взять на свои плечи прекращение процесса развала страны, государственности. И это движение должно получить еще больший размах. Оно должно от Тавушского движения превратиться в общенациональное", - отметил в прямом эфире на странице движения в Facebook* Сурен Петросян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Депутат Гарник Даниелян в свою очередь заявил, что "вопрос так называемой делимитации границ уже вышел за пределы локальной значимости отдельно взятых сел, он уже сейчас общенациональный". Об этом, по его мнению, говорит тот факт, что в Киранце сегодня собрались жители не только Тавушской области, но и других регионов Армении.

Кроме этого, по его словам, вокруг этого протеста собрались политические силы, которые до этого были друг с другом в натянутых отношениях. "Киранц делят на две части, и этого мы допустить не можем", - заявил Даниелян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.