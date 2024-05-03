Полиция более суток блокировала дороги в Киранц. Скриншот фото News.Am от 03.05.24, https://news.am/rus/news/821397.html

03 мая 2024, 21:00

Силовики разблокировали дороги в Киранц

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Машины полиции и Минобороны, которые со 2 мая блокировали въезды в село Киранц, покинули приграничный населенный пункт, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", подкрепления силовиков были стянуты 2 мая в приграничное село Киранц Тавушской области, силовики задержали 31 участника акции протеста против делимитации границы. После этого протестующие пожаловались, что не могут попасть в Киранц, так как силовики полностью заблокировали село. После переговоров полицейские пропустили в Киранц жителей села, но оставили его заблокированным для других протестующих.  Сегодня блокада села продолжилась.

Минобороны Армении проводит разминирование территории в районе села Киранц, чтобы на ней затем были проведены работы по делимитации границы. Полиция несет усиленную службу, чтобы местные жители не проникли в зону разминирования, сообщило 2 мая МВД Армении.

Силовики разблокировали дороги, ведущие в село Киранц Тавушской области Армении. Минобороны заявило о взрывных работах возле Киранца.

Дороги, ведущие в Киранц, открылись. Въезд в село  свободен,  сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель.

По его словам, местные жители продолжают оставаться на мосту к Киранцу, где более 15 дней проводят акции протеста против решения правительства Армении о сдаче земель Азербайджану. Полицейские машины, а также машины Минобороны Армении, которые со 2 мая блокировали дороги в село, выехали из Киранца.

О том, что оба въезда в село разблокированы, сообщил и глава общины Камо Шагинян. "Работы по разминированию завершены", - сообщил он. По его словам, полиция продолжает оставаться в селе, проинформировало сегодня News.Am.

Минобороны Армении сегодня провело взрывные работы на территории севернее Киранца. В своем сообщении ведомство призвало местных жителей "не паниковать".

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца", "Глава Киранца усомнился в возможности нормальной жизни в селе после делимитации", "Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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03 мая 2024, 20:10

  • Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села

    Азербайджан не имеет правовых оснований претендовать на анклавы, а решения Центрального исполкома Закавказской федерации, на основании которого проводят делимитацию, были приняты без участия армянской стороны, заявили ереванские картограф и этнограф. Сдача анклавов Азербайджану приведет к опустошению ряда сел, предупредили жители приграничных территорий.

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