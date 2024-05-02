31 противник делимитации границы задержан в Тавушской области

02 мая 2024, 09:39

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Силовики задержали в Тавушской области 31 участника акции протеста за неподчинение требованию представителя власти. МВД Армении заявило, что идет подготовка к делимитации границы в районе села Киранц. В село стянуто большое количество полицейских, рассказал источник.

Как информировал "Кавказский узел", в Тавушской области с 19 апреля проходят массовые протесты против делимитации армяно-азербайджанской границы. Против делимитации наиболее активно в том числе выступают жители села Киранц. 1 мая соучредитель общественной организации "Азатазен" Ишхан Геворкян начал сидячий пикет в Ереване в поддержку жителей Киранца.

Силовики в Тавушской области доставили в отдел полиции 31 местного жителя, которые принимали участие в селе Киранц в акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. Им всем вменяется невыполнение законного требования представителя власти, передал сегодня News.am со ссылкой на МВД Армении.

В Киранце полиция проводит спецоперацию. Сегодня утром силовики перекрыли дорогу из Иджевана в Киранц, в село запрещен въезд в том числе журналистам, отметило издание.

В селе большое скопление силовиков. Участники акции протеста были подвергнуты жестким задержаниям, среди доставленных в полицию есть несовершеннолетние, привел сегодня Aysor.am слова депутата Гарника Даниеляна. "Я нахожусь в Иджеванском отделе полиции, куда доставлены более двух десятков задержанных", – рассказал он.

Минобороны Армении проводит работы по разминированию территории в районе села Киранц, на участке армяно-азербайджанской границы, где расположено село Хайремли Газахского района Азербайджана. Территория очищается от мин, чтобы на ней затем была проведена работы по делимитации границы. Полиция несет усиленную службу, чтобы местные жители не проникли в зону, где ведется разминирование, привел сегодня "АрменПресс" сообщение пресс-службы МВД Армении.

Напомним, Армения и Азербайджан 23 апреля приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

Предложения жителей села Киранц Тавушской области были отвергнуты властями, сообщил один из сельчан после встречи с премьер-министром. По словам участников встречи, дать жителям Киранца гарантии безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог. Оппозиция призвала инициировать вотум недоверия правительству и добиваться отмены решения о делимитации границы в Тавушской области. 1 мая Пашинян пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы защитить права и обеспечить безопасность жителей Киранца. Делимитация по представленной правительством карте приведет к серьезным проблемам в жизни села, возразил глава общины.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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