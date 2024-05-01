Глава Киранца усомнился в возможности нормальной жизни в селе после делимитации

01 мая 2024, 21:06

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Власти приложат все усилия, чтобы защитить права и обеспечить безопасность жителей Киранца, заявил премьер-министр Армении. Делимитация по представленной правительством карте приведет к серьезным проблемам в жизни села, возразил глава общины.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов. Предложения жителей села Киранц Тавушской области были отвергнуты властями, сообщил один из сельчан после встречи с премьер-министром. По словам участников встречи, дать жителям Киранца гарантии безопасности Пашинян не смог. Жители приграничных сел Тавушской области Армении продолжают протестную акцию возле села Киранц против сдачи земель Азербайджану. Оппозиция призвала инициировать вотум недоверия правительству и добиваться отмены решения о делимитации границы в Тавушской области.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Невозможно уступить ни миллиметра своей суверенной территории, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, интересы каждого жителя села Киранц - в центре внимания. "Мы сделаем все, чтобы защитить права, достоинство и безопасность каждого из них", - привело его слова агентство "Новости Армения".

Представители правительства заверили, что дома села Киранц Тавушской области в результате делимитации границ не будут переданы Азербайджану, заявил сегодня в прямом эфире NewDay глава общины Киранц Камо Шагинян. "Но гарантии по этому вопросу власти дают, как они сами отметили, лишь на 60%", - сказал он.

Шагинян отметил, что вопрос трех участков, которые по итогам делимитации окажутся в непосредственной близости к домам местных жителей, будет решаться вместе с жителями. В частности, будет обсуждаться, как сделать, чтобы новая граница не мешала нормальной жизни людей.

Что касается остальной территории общины, в том числе моста и 120 метров от моста к деревне, глава общины отметил, что согласно представленной правительством Армении карте, они переходят Азербайджану. "Но эти участки и в советское время были в составе Армении, они принадлежат общине Киранц", - подчеркнул Шагинян.

По опубликованной карте, по словам Шагиняна, 57 земельных участков, в которые входят и жилые дома с кадастровым кодом, планировали передать Азербайджану. "Мне самому очень сложно представить жизнь в Киранце в таких условиях", - заявил он.

Шагинян добавил, что на встрече с премьером он поинтересовался о представлении властей, какова разница между обстрелами армянских сел с 20 метров и, например, с 200 метров на что Пашинян ответил, что "нет никакой разницы".

По его словам, межгосударственная дорога, ведущая из Армении в Грузию на участке Киранца в Тавушской области Армении продолжает оставаться заблокированной.

87-летний житель Киранца Гарик Газарян призвал защитить свое село. "Мы должны отстоять свои земли, чтобы азербайджанцы не вошли на наши земли и не осквернили могилы наших ребят, как это произошло в Арцахе", - сказал он. Пожилой мужчина добавил, что на местном кладбище похоронен и его сын Армен, который был убит в 90-е годы.

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