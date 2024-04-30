Активисты требуют пересмотреть решение об армяно-азербайджанской границе

30 апреля 2024, 22:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители приграничных сел Тавушской области Армении продолжают протестную акцию возле села Киранц против сдачи земель Азербайджану. Оппозиция призвала инициировать вотум недоверия правительству и добиваться отмены решения о делимитации границы в Тавушской области.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов. Предложения жителей села Киранц Тавушской области были отвергнуты властями, сообщил один из сельчан после встречи с премьер-министром. По словам участников встречи, дать жителям Киранца гарантии безопасности Пашинян не смог.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Инициатива "Тавуш ради Родины" распространила заявление, в котором отмечается, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с жителями Киранца прошла безрезультатно, оставив без ответов поднятые вопросы местных жителей.

Инициатива отмечает, что правительство Армении не имеет четкой и конкретной стратегии по защите безопасности собственных граждан, их права на жизнь, собственность, имущество. Действующие власти под видом под видом ложной повестки "делимитации, суверенитета и мира идет на односторонние уступки в пользу Азербайджана, аппетиты которого плавно перейдут на Сюник, Арарат и Гегаркуник".

Власти Армении растратили военно-политический и дипломатический арсенал армянского сопротивления и "свою некомпетентность, деморализацию, ложный информационный поток оправдывают за счет интересов Республики Армения и всего армянского народа.

"Жители Тавуша, да и все граждане Армении не защищены, и это происходит не сегодня. Власти потеряли доверие, своими политическим действиям. Весь этот процесс незаконный и противоречит Конституции Армении и другим законам. Ввиду этого данный процесс нужно прекратить", - говорится в заявлении инициативы "Тавуш во имя родины"

Инициатива "HayaVote" предлагает сформировать единый фронт борьбы и начать процесс выражения недоверия правительству. "HayaVote" считает, что для сохранения территориальной целостности Армении нужно выразить недоверие властям, пресечь односторонние уступки и сдачу армянских земель Азербайджану, "особенно, когда Баку продолжает выдвигать новые требования Армении". "Эта сдача земель приведет к новым уступкам и поставит на колени Республику Армения, поставив под угрозу ее существование в целом", - говорится в распространенном "HayaVote" заявлении.

Инициатива предлагает политическим силам сформировать единый фронт и представить общественности четкую стратегию по выходу из кризиса. Она призывает парламентскую оппозицию прекратить полностью отказаться от дальнейших институциональных взаимодействий и при первой необходимости начать процесс вотума недоверия правительству.

"HayaVote" также обращается к провластным депутатам, кто "не успел запятнать свое имя против суверенитета и конституционного строя Армении выйти из фракции "Гражданский договор" с перспективой в формировании нового парламентского большинства и проведении конституционной смены власти.

Акции протеста в поддержку жителей Тавушской области Армении проходят децентрализовано. Блокада межгосударственной дороги, ведущей из Армении в Грузию, возле села Киранц продолжается. Школьники Киранца продолжают забастовку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Киранц Камо Шагинян.

Ситуация в селе и настроения людей, по его словам, очень тяжелая. Он отметил, что по сей день речь идет о сдаче земель, после чего граница может пройти, как ранее и сообщалось, согласно опубликованным правительством Армении картам, близ села, кладбища.

Несмотря на продолжающиеся работы по разминированию в приграничье, возле Киранца пока нет никаких установленных столбов. Работы по разминированию и установлению столбов, как он отметил, ведутся на участках территорий Воскепара, Баганиса, Беркабера

Если делимитация границ будет по опубликованной правительством карте, два дома в селе Киранц перейдет на азербайджанскую сторону. Еще более 10 домов окажутся в непосредственной близости границы.

"Все, что я сейчас говорю, говорю, исходя из этой карты. Пока ничего не перешло азербайджанцам, и пока мы надеемся, что, возможно, удастся договориться, и возможно, что-то изменится. Речь идет о селе, датируемом XII веком", - отметил Шагинян

В целом, по данным главы общины, в 90-ых в селе погибли 14 человек. и сейчас, по его словам, чертят карту так, что азербайджанцы должны встать не на линии бывшей административной границы между Советскими Арменией и Азербайджаном, а войти в само село Киранц. "Вот это для меня непонятно, и в этом наш протест", - подчеркнул он.

Местные жители опасаются "повторения истории" в регионе. Жительница Киранца Алвард вспоминает события начала 90-х годов, когда приходилось похороны в селе проводить в ночное время, чтобы азербайджанцы не заметили их и не обстреливали. Житель села Киранц Гагик Варданян был убит в результате обстрела из азербайджанского села напротив 11 марта 1992 года, рассказала она. "Сейчас правительство Армении сдает территории, после чего у нас не будет возможности посещать могилы своих предков. Там похоронен и Гагик Варданян", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Школа Киранца носит имя Гагика Варданяна. Он не успел закончить университет, не успел создать семью. "Это вопрос не отдельно взятого Киранца. Это вопрос всей Армении, всего армянского народа", - отметила женщина.

Она добавила, что на армянской стороне нет азербайджанских земель. Эти земли имеют кадастровый код, и они всегда принадлежали Армении.

Матери погибших солдат в карабахской войне пришли сегодня в Тавушский район на место проведения протестной акции выразить свою солидарность местными жителям и тем, кто борется против сдачи земель Азербайджану.

Одна из матерей отметила, что ее сын погиб в Гадруте, "защищая армянские земли, защищая армянских солдат". "Многие думали, что сдав Арцах, они будут жить спокойно, не понимая, что открывают ворота врагу, что приведет к более чем неспокойной жизни в Армении", - отметила в прямом эфире "168 часов" женщина.

Конфликтолог Овик Веранян в комментарии Hetq:am рассказал, что в советское время на границе было не все мирно. Он напомнил о ситуации с комиссией во главе с Владимиром Мовсесяном, которой угрожали, если линию разграничения не будет проведена по требованию азербайджанской стороны.

Заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС Армении Владимир Мовсесян летом 1975 года был уведен азербайджанскими сельчанами во время выездных переговоров о разделе пастбищ между двумя советскими республиками, на следующий день его освободили силовики, сообщал 9 июня 2021 года "Спутник Армения".

Потом, по его словам, на официальном уровне азербайджанская сторона принесла свои извинения за это. "Тем не менее, всегда этот подход был, даже в советское время. А сейчас в самой неблагоприятной ситуации оказывается село Киранц. Село будет иметь серьезную проблему с коммуникациями. Если Воскепар или другие села сумеют воспользоваться дорогой через Ванадзор, то для Киранца с двух сторон дорога закрывается", - заявил он.

Акции протеста проходят и в Ереване. На асфальте столичных улиц появились граффити "Вставай!". Активисты с плакатами в руках с надписью "Предатель сдает земли" заходят в разные общественные места и призывают людей присоединиться к протестам.

Инициатива "Давай свой кулак" проводит протестную акцию возле здания парламента Армении. Активисты развесили флаги Армении и Нагорного Карабаха и поставили возле ворот столбы, олицетворяющие приграничные, которые власти Армении вместе с Азербайджаном устанавливают в Тавушской области.

Член инициативы Нарек Айвазян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что активисты требуют созыва внеочередного заседания парламенты, чтобы обсудить все риски, связанные с действиями властей и принять решение о прекращении делимитации.

Участники акции встретились с оппозиционным депутатом от фракции "Айастан" Гагиком Назаряном, который вышел к ним и предложили в качестве метода борьбы оппозиционным депутатам сложить мандаты.

"Власти внесут в парламент законопроект об административном делении, и в вашем присутствии примут его. Было бы правильно, чтобы вы сложили свои мандаты, тем самым создали политический кризис в стране", - предложил один из участников протеста в прямом эфире на странице "Давай свой кулак" в Facebook*.

Назарян посчитал, что "кризиса не будет, и властям все равно, что там будет происходить, свой проект они проведут, и это не даст Армении и армянскому народу ровным счетом ничего".Активисты не согласились с Назаряном. "Ваша позиция нам непонятна, и мы ее не принимаем", - заявили активисты в прямом эфире на странице инициативы в Facebook*.

Активисты также встретились с другим оппозиционным депутатом Агваном Варданяном, которому также предложили сложить мандат для создания политического кризиса в стране. Они также упрекнули его в том, что в случае, если власти ратифицируют в парламенте антиконституционный документ, оппозиция также будет нести ответственность за это. На что Агван Варданян ответил, что "ответственность за все будет нести действующая власть во главе с Николом Пашиняном. Сложить мандат не считаю целесообразным", - отметил депутат.

Провластному депутату Сергею Баграяну, с которым активистам удалось встретиться, они предложили приостановить начатый процесс и пойти на переговоры с Баку для проведения делимитации всей армяно-азербайджанской границы, а не отдельно взятого участка.

Протестную акцию провели и сторонники фракции Совета старейшин Еревана "Мать - Армения", которые шествием направились по центральным улицам Еревана с призывом "выйти против действий властей". "Вспомните, что произошло с Арцахом (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), то же самое может произойти здесь", - предупредил лидер фракции Андраник Теванян в ходе акции информирования, сообщает Инициатива "Тавуш во имя родины"

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.