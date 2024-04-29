Жители Киранца разочарованы встречей с Пашиняном

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Предложения жителей села Киранц Тавушской области были отвергнуты властями, сообщил один из сельчан после встречи с премьер-министром. По словам участников встречи, дать жителям Киранца гарантии безопасности Пашинян не смог.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К сегодняшнему дню было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов, сообщили сегодня правительства Азербайджана и Армении.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Жители села Киранц встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. Они вышли из здания правительства недовольные, но отказались от общения с журналистами. "Все осталось по-прежнему, наши никакие предложения не были приняты", - сказал журналистам один из жителей Киранца, не уточнив детали встречи.

Все предложения, высказанные в ходе встречи, не были приняты во внимание, рассказал один из сельчан. Встреча с главой правительства прошла в напряженной атмосфере, один из жителей Киранца заявил, что готов сжечь дом и покинуть село, сообщило сегодня News.Am.

С премьером встретились 10 жителей общины. С ними удалось пообщаться депутату от оппозиционной фракции "Айастан" Гегаму Назаряну, который в прямом эфире "24 news" отметил, что местным жителям ничего конкретного не сказали. "Опять сказали, возможно, линия пройдет отсюда, а возможно - оттуда. Нет никакой конкретики, под вопросом даже административная граница между Советской Арменией и Советским Азербайджаном. Вплоть до того, что есть риск, что эта граница может и по центру села пройти", - заявил журналистам Назарян.

По его словам, жителям Киранца сказали, что на границе расположатся пограничники. При этом премьер-министр не смог гарантировать безопасность сельчан, сообщил Назарян со ссылкой на слова участников встречи.

Напомним, 25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить граница в Тавушской области, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора. 26 апреля они отказались разблокировать трассу по требованию полицейских. Произошла стычка между протестующими и силовиками. По итогам столкновения в больницу попали двое полицейских и пятеро гражданских.

25 апреля жители Киранца показали журналистам около 30 свидетельств о регистрации собственности на недвижимость и земельные участки. Сельчане утверждают, что их дома были построены в советский период, среди их владений есть дома 1940-х годов постройки. Территории, на которых расположена их собственность, а также кладбища, теперь передаются Азербайджану, заявили протестующие. Власти не ответили на вопросы о последствиях передачи земель Азербайджану, рассказал 26 апреля староста села Киранц.

26 апреля активисты на акциях солидарности с жителями Тавушской области заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана. 27 апреля активисты перекрыли автотрассу около села Дебет Лорийской области и отказались разблокировать ее по требованию полицейских.

28 апреля протестующие перекрыли дороги Мартуни – Варденис, Ереван – Гюмри, автотрассу у города Ехегнадзор в Вайоцдзорской области и трассу Армавир - Ереван.

Что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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