Жители Армавира заблокировали трассу в Ереван

29 апреля 2024, 10:29

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Жители административного центра Армавирской области Армении города Армавир заблокировали сегодня трассу в Ереван в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как информировал "Кавказский узел", протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Активисты заблокировали ряд автотрасс. 28 апреля были арестованы три участника протестных акций.

Сегодня утром жители Армавира, который является административным центром Армавирской области, вышли на акцию против делимитации армяно-азербайджанской границы. Протестующие заблокировали трассу Ереван – Армавир. К ним присоединились депутаты парламента от блока "Армения" Гегам Манукян и Мгер Саакян, сообщил News.am.

Протестующие скандировали "Никол – предатель". Полицейские потребовали разблокировать дорогу. Они заявили, что в противном случае расценят действия жителей Армавира как неповиновение представителям власти, отметило издание.

Напомним, протесты против делимитации границы начались в приграничной с Азербайджаном Тавушской области Армении. 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян отметил, что из Тавушской области протесты могут распространиться на всю страну.

Жители других регионов страны проводят акции солидарности. В частности жители Еревана 26 апреля заблокировали несколько улиц в Ереване и трассу Ереван – Севан. 27 апреля активисты перекрыли автотрассу около села Дебет Лорийской области, 28 апреля протестующие перекрыли дорогу Мартуни – Варденис, дорогу из Еревана в Гюмри, а также автотрассу у города Ехегнадзор в Вайоцдзорской области.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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