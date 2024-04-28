Три участника протестных акций арестованы в Армении

28 апреля 2024, 18:34

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Следователи убедили суд заключить под стражу трех жителей Армении, задержанных на акциях протеста против передачи земель Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", Ваагн Махсудян, сын полковника запаса Миграна Махсудяна, также участвующего в протестах против делимитации границы, был задержан 27 апреля по дороге в Иджеван.

25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить граница в Тавушской области, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора. 26 апреля произошла стычка между протестующими и силовиками, в результате которой в больницу попали двое полицейских и пятеро гражданских.

Ваагн Махсудян арестован на два месяца по решению суда, который удовлетворил ходатайство следователя об аресте в качестве меры пресечения, сообщил адвокат Ованнес Худоян.

По его словам, Махсудяну инкриминируется хулиганство за то, что тот "один раз ударил рукой по лобовому стеклу машины, которая наехала на протестующих" на межгосударственной автодороге, передал корреспондент "Кавказского узла".

Суд также арестовал на месяц Ованнеса Гукасяна и Вагана Ананяна, участвовавших в протесте против передачи земель Азербайджану, сообщил депутат оппозиционной фракции "Айастан" Гегам Манукян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, протесты в приграничной Тавушской области начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян.

26 апреля активисты на акциях солидарности с жителями Тавушской области заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана. 27 апреля активисты перекрыли автотрассу около села Дебет Лорийской области и отказались разблокировать ее по требованию полицейских. Сегодня ночью протестующие перекрыли дорогу Мартуни – Варденис, а днем – дорогу из Еревана в Гюмри и автотрассу у города Ехегнадзор в Вайоцдзорской области.

При этом 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 26 апреля было выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе, там установлено 28 пограничных столбов, сообщили правительства обоих государств.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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