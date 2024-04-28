Журналисты Армении потребовали наказать полицейских за применение силы к оператору Newday

28 апреля 2024, 00:17

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Силовики попытались задержать оператора информационного сайта Newday Джанибека Хачатряна, применив к нему силу. Союз журналистов Армении потребовал расследовать действия силовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 апреля активисты перекрыли межгосударственную трассу Ереван - Тбилиси на участке у села Дебет Лорийской области. На место акции протеста прибыли полицейские, которые потребовали разблокировать трассу, пригрозив задержаниями.

Протесты в приграничной Тавушской области начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян. 26 апреля активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" редактор, журналистка Newday Ани Геворгян, акцию протеста в Тавушской области Армении они освещают с первых дней. 27 апреля с места блокады они с оператором на машине местного жителя, сына полковника запаса Миграна Махсудяна Ваагна отправились в город Иджеван.

По дороге в Иджеван их остановили силовики и задержали Ваагна Махсудяна. "Когда мой оператор Джанибек Хачатрян вышел из машины и подошел к ним, чтобы узнать, что случилось, силовики в масках сразу повалили его на асфальт и надели на него наручники", - рассказала Ани Геворгян. Она добавила, что силовики не обратили внимание на то, что сам Джанибек говорил, что он оператор. "Они требовали журналистский бейдж, которого на тот момент не было на операторе.

Союз журналистов Армении осудил действия силовиков в отношение Джанибека Хачатряна. Организация считает, что в отношение него была применена грубая сила, таким образом силовики пытались ограничить освещение протестов в Киранце.

"Несмотря на то, что эта попытка не увенчалась успехом, произошедшее является грубым проявлением нарушения свободы свободы слова и деятельности журналистов, чего не могло произойти без указаний со стороны властей", - говорится в заявлении Союза, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Союз журналистов Армении "решительно осуждает этот случай недопустимого насилия со стороны властей в отношении журналистов, освещающих справедливые акции протеста приграничных населенных пунктов". Организация отмечает, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста является уголовным преступлением, за что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Союз обратился к защитнику прав человека, а также ко всем соответствующим структурам с просьбой изучить данный инцидент.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 26 апреля было выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе, там установлено 28 пограничных столбов, сообщили правительства обоих государств.

25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора. 26 апреля они отказались разблокировать трассу по требованию полицейских. В результате стычки между протестующими и силовиками в больницу попали двое полицейских и пятеро гражданских.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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