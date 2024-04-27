27 апреля 2024, 02:51
Семь человек госпитализированы после стычки жителей Киранца с силовиками
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Двое полицейских госпитализированы после столкновения с участниками протестной акции, перекрывшими дорогу возле села Киранц. Также в больницу попали пятеро протестующих, сообщили активисты.
Как писал "Кавказский узел", жители Тавушской области, протестующие против передачи приграничных земель Азербайджану, 26 апреля отказались разблокировать трассу Киранц – Воскепар по требованию полицейских. Произошла стычка между протестующими и полицейскими.
25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора.
Двое полицейских пострадали в ходе столкновения с активистами на перекрытой дороге возле села Киранц, сообщила вечером 26 апреля инициатива "Тавуш ради родины".
Священнослужитель Отец Баграт, который с первого дня протестов находится рядом с местными жителями, навестил пострадавших полицейских в больнице города Иджеван.
В ходе столкновения полицейских с протестующими пострадали и местные жители. Об этом сообщила на своей странице в Facebook* журналистка Ани Геворгян. Пo ee словам, пострадавшие получили первую необходимую помощь на месте.
В медцентр доставлены кроме двух полицейских еще пять человек, среди которых четверо женщины и один мужчина, сообщила инициатива "Национальный фронт".
По данным организации, люди пострадали от примененной полицейскими светошумовой гранаты.
При этом пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян в комментарии журналистам опроверг информацию о применении полицейскими светошумовой гранаты.
"Полиция применила светошумовую гранату для того, чтобы испугать протестующих. Но это люди, прошедшие войну, которые сейчас борются за свой дом, землю, кладбища своих предков", - заявил журналистам участник протестной акции, полковник запаса Мигран Махсудян.
Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян. Сегодня активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана.
Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"