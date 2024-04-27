Семь человек госпитализированы после стычки жителей Киранца с силовиками

27 апреля 2024, 02:51

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Двое полицейских госпитализированы после столкновения с участниками протестной акции, перекрывшими дорогу возле села Киранц. Также в больницу попали пятеро протестующих, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", жители Тавушской области, протестующие против передачи приграничных земель Азербайджану, 26 апреля отказались разблокировать трассу Киранц – Воскепар по требованию полицейских. Произошла стычка между протестующими и полицейскими.

25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора.

Двое полицейских пострадали в ходе столкновения с активистами на перекрытой дороге возле села Киранц, сообщила вечером 26 апреля инициатива "Тавуш ради родины".

Священнослужитель Отец Баграт, который с первого дня протестов находится рядом с местными жителями, навестил пострадавших полицейских в больнице города Иджеван.

В ходе столкновения полицейских с протестующими пострадали и местные жители. Об этом сообщила на своей странице в Facebook* журналистка Ани Геворгян. Пo ee словам, пострадавшие получили первую необходимую помощь на месте.

В медцентр доставлены кроме двух полицейских еще пять человек, среди которых четверо женщины и один мужчина, сообщила инициатива "Национальный фронт".

По данным организации, люди пострадали от примененной полицейскими светошумовой гранаты.

При этом пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян в комментарии журналистам опроверг информацию о применении полицейскими светошумовой гранаты.

"Полиция применила светошумовую гранату для того, чтобы испугать протестующих. Но это люди, прошедшие войну, которые сейчас борются за свой дом, землю, кладбища своих предков", - заявил журналистам участник протестной акции, полковник запаса Мигран Махсудян.