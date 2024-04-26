Протесты жителей Киранца вылились в стычку с силовиками

26 апреля 2024, 21:10

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Жители армянского села Киранц вступили в противостояние с полицейскими, которые попытались оттеснить протестующих от остановленного автомобиля на перекрытой автотрассе.

Как писал "Кавказский узел", жители Тавушской области, протестующие против передачи приграничных земель Азербайджану, сегодня отказались разблокировать трассу Киранц – Воскепар по требованию полицейских.

25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора.

Столкновение между полицейскими и жителями Киранца произошло сегодня после того, как протестующие остановили и окружили проезжавшую машину. Сельчане предположили, что в машине находятся геодезисты, которые работали над делимитацией границы.

По состоянию на 26 апреля, выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе Азербайджана и Армении, там установлено 28 пограничных столбов, сообщили сегодня правительства обоих государств.

Протестующие стали требовать документы, подтверждающие личность людей в машине, и потребовали от пассажиров объяснений, "по какой линии провели границу, сколько армянских земель передали Азербайджану". Однако те ответили, что при них нет документов, и отказались выйти к протестующим.

В инцидент вмешалась полиция, на участок дороги были стянуты "черные береты". Полицейские начали вытеснять протестующих с проезжей части, и между ними произошло столкновение.

После того, как волнения улеглись, местные жители обнаружили, что в машине уже никого нет. "Правоохранители увели их", - предположил один из участников протеста в прямом эфире, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян. Сегодня активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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