Протестующие сельчане отказались разблокировать трассу Киранц - Воскепар

26 апреля 2024, 20:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Тавушской области, протестующие против передачи приграничных земель Азербайджану, ответили отказом на требование полицейских разблокировать трассу Киранц - Воскепар.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста на трассе Киранц – Воскепар в Тавушской области продолжается седьмые сутки, однако власти не ответили на вопросы жителей Киранца о последствиях передачи земель Азербайджану, рассказал сегодня староста села.

25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора.

Межгосударственная дорога возле Воскепара и Киранца остается закрытой. На место акции протеста пришел губернатор Тавушской области Айк Галумян. Жители сел выразили свои претензии по поводу того, что "власти Армении не требуют от Азербайджана вывести свои войска с суверенных территорий Армении, но спокойно сдают армянские земли по требованию [президента Азербайджана Ильхама] Алиева", передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на онлайн-трансляцию "168 часов".

Полицейские призвали протестующих разблокировать дорогу, но жители отказываются. "Весь этот процесс якобы делимитации границы - от начала до конца незаконный и антиконституционный", - заявил в прямом эфире один из жителей Киранца.

По состоянию на 26 апреля, выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе Азербайджана и Армении, там установлено 28 пограничных столбов, сообщили сегодня правительства обоих государств.

Процесс делимитации границы на участке между Тавушем и Газахом (административным центром приграничного Газахского района Азербайджана. – Прим. "Кавказского узла") "технически завершен", заявил сегодня журналистам председатель парламентской комиссии по обороне, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Армен Хачатрян.

По его словам, это означает, что данный участок, по которому проходит граница, зафиксирован и подтвержден "согласно Алма-Атинской декларации", передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян. Сегодня активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана.

К 26 апреля были задержаны 42 участника протестных акций против делимитации границы: 30 - в Ереване и 12 - в Ноемберяне. Сегодня полицейские задержали 11 человек на акциях протеста, а задержанные накануне уже освобождены, на них составлены протоколы о неповиновении полиции, сообщили "Кавказскому узлу" в полиции Армении.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.