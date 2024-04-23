23 апреля 2024, 15:24
Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Соглашение о делимитации границы Армении с Азербайджаном вызвало протесты со стороны жителей приграничных сел Армении. Причинами недовольства стали последствия передачи территорий, но эксперты считают, что предпосылки к нынешней ситуации коренятся в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР.
19 апреля 2024 года госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села 1. Жители Тавушской области вышли на акции протеста. 21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче территорий. 23 апреля 2024 года Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы, несмотря на протесты жителей приграничных сел в Тавушской области 2.
В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Речь шла о четырех неэксклавных селах на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана – Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара (армянское название: Нижний Воскепар), Хейримлы и Гызылгаджылы и четырех эксклавных – Юхары Аскипара (армянское название: Верин Воскепар), Софулу, Бархударлы и Кярки (армянское название: Тигранашен) – в Араратской области.
На начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) – Баганыс Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейримлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР), - сообщала азербайджанская госкомисия 3.
Подробно о территориях, которые оспаривают Азербайджан и Армения, рассказывается в справке "Кавказского узла".
Мнение жителей приграничных сел
Делимитация границы по согласованной линии близ селений Воскепар и Баганис отрежет местному населению доступ к дороге из Еревана в Тбилиси, лишит селян хозяйственных угодий и, вероятно, газоснабжения, заявили жители приграничных сел.
Так, по словам бывшего старосты села Баганис Нарека Саргсяна, делимитация приведет к тому, что граница пройдет через село Киранц, через сельское кладбище и мимо местной школы. Под контролем Азербайджана окажутся несколько сельских домов в Киранце, дорога из Еревана в Тбилиси в районе села. "Под вопросом будет и газопровод", - сказал он, добавив, что жители не выступают против делимитации границы как таковой. Они решительно против частичной и односторонней делимитации границы, которая может поставить под угрозу жизнедеятельность сел.
По мнению жителя села Воскепар, историка Нвера Бегларяна, в селах, которые отойдут под контроль Азербайджана, никто не проживает, но там есть армянские историко-культурные сооружения, церковь, старое кладбище. По его мнению, после делимитации и скотоводство, и земледелие окажутся под угрозой из-за близости азербайджанских войск.
Киранц – село, которое согласно летописи впервые упоминиется с 4 века, на его территории было несколько церквей, две из которых сохранились, еще три полуразрушены, добавил Бегларян. Сейчас Киранц входит в укрупненную общину Иджеван, численность населения по переписи 2011 года составляла 352 человека.
Мнение армянских аналитиков
С мнением жителей согласны аналитики, опрошенные "Кавказским узлом". Они также указали, что соглашение о делимитации границы с Азербайджаном не учитывает последствий для жителей приграничных сел Армении.
Юрист-международник Ара Казарян указал, что делимитация границы должна проводиться с соблюдением прав человека. В рекомендациях по делимитации, которые разработала, в частности, ОБСЕ, указано, что, в процессе делимитации не должны быть созданы проблемы для жизнедеятельности жителей приграничных населенных пунктов. Эти рекомендации касаются снабжения питьевой и оросительной водой, а также сельских пастбищ, которых не должны лишиться жители приграничья.
По мнению главы Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитницы Нины Карапетянц, процесс делимитации проходит с нарушением прав людей, и недостаточно изучены его последствия. По ее словам, существует много вопросов, которые могут показаться мелочами, но на самом деле являются главными, и которые власти не учли как последствия. “Жители приграничья занимаются скотоводством, и нет ни одного исследования, как этот процесс [делимитация] отразится на их деятельности или безопасности", - сказала она "Кавказскому узлу".
По мнению Карапетянц, жители Тавушской области точно акцентируют вопросы, в частности, о проблеме сообщения и безопасности. "Люди задаются вопросом, а как они будут пользоваться дорогой?" - подчеркнула правозащитница. По ее словам, нужны твердые гарантии, что договоренности не будут нарушены, но при этом "сам Пашинян говорит, что делимитация на этом участке не гарантирует, что войны не будет" 4.
Политический аналитик Армен Ованнисян считает протесты против делимитации политическим процессом. "Критика действий властей по делимитации и есть политическая оценка", - сказал он "Кавказскому узлу". По его мнению, власти подавят протест и доведут процесс делимитации до конца. "Но этот протест может стать угрозой для власти Пашиняна. Не исключаю цепную протестную реакцию по всей Армении", - сказал он.
Геополитический аспект
По мнению автора блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле", советская граница между Азербайджаном и Арменией "была прочерчена просто неадекватно" - "в зависимости от лоббинга каких-то местных руководителей (а он на азербайджанской стороне был намного сильнее), не учитывая ни дорог, ни географических обстоятельств. В итоге, к концу 1980-х годов Армянская и Азербайджанская ССР пришли с очень запутанной границей, на которой регулярно вспыхивали столкновения", - написал он 21 апреля в своем посте "Пашинян сдал новые армянские территории. В Баку будут требовать еще".
По мнению автора блога, процесс был назван демаркацией границы с участием комиссии по картам, "но ничего общего с реальной демаркацией этот процесс не имеет. Автор полагает, что советская межреспубликанская граница восстанавливается в тех местах, где Азербайджан терял территории, но не там, где он их приобрел.
Он указывает, что демаркация (а ранее – делимитация) должна происходить в условиях уже установленных дипломатических и экономических отношений и после решения всех остальных вопросов.
Сам процесс делимитации, по словам автора блога, противоречит первому принципу международного права из Заключительного акта, подписанного в Хельсинки – отказа от использования силы в международных отношениях, и любой подписанный таким образом международный договор юридически ничтожен. При этом решение, по мнению автора блога, не является суверенным: США и другие страны Запада открыто поддержали делимитацию на армяно-азербайджанской границе, чтобы создать условия для открытия коридора Запад-Восток через Армению, ускорения заключения мирного договора с Азербайджаном под эгидой Брюсселя и изгнания России и Ирана из региона с переходом его под контроль Турции.
Также, как указывает автор, эта территория является ключевым элементом обороны северо-востока Армении. Так, "под контроль Азербайджана перешли 24 армянские позиции, которые были достаточно крепки, чтобы выдерживать азербайджанские атаки" и удлинилась необороняемая со стороны Армении граница.
Действующие власти Армении ссылаются на Алма-Атинскую декларацию, чтобы обосновать, что территории были сданы еще в 1991 году. Но, как указывает автор, в документе нет никаких карт, взаимное признание территорий относится к моменту подписания декларации (Азербайджан подписал в 1993 году без этих территорий и без Нагорного Карабаха), а сама Армения подписывала с оговорками, касающимися именно территорий.
Примечания
- https://www.mfa.am/ru/press-releases/2024/04/19/8th_meeting/12606
- Жители Армении блокируют дороги, протестуя против передачи Азербайджану ряда территорий // Интерфакс, 23.04.2024
- Сообщение для СМИ по итогам 8-ой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой // azertag.az, 19.04.2024
- В Армении начались протесты после передачи Азербайджану четырех сел //Ведомости, 22.04.2024