Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел

23 апреля 2024, 15:24

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Соглашение о делимитации границы Армении с Азербайджаном вызвало протесты со стороны жителей приграничных сел Армении. Причинами недовольства стали последствия передачи территорий, но эксперты считают, что предпосылки к нынешней ситуации коренятся в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР.

19 апреля 2024 года госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села . Жители Тавушской области вышли на акции протеста. 21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче территорий. 23 апреля 2024 года Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы, несмотря на протесты жителей приграничных сел в Тавушской области .

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Речь шла о четырех неэксклавных селах на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана – Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара (армянское название: Нижний Воскепар), Хейримлы и Гызылгаджылы и четырех эксклавных – Юхары Аскипара (армянское название: Верин Воскепар), Софулу, Бархударлы и Кярки (армянское название: Тигранашен) – в Араратской области. На начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) – Баганыс Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейримлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР), - сообщала азербайджанская госкомисия . Подробно о территориях, которые оспаривают Азербайджан и Армения, рассказывается в справке "Кавказского узла".



Мнение жителей приграничных сел

Делимитация границы по согласованной линии близ селений Воскепар и Баганис отрежет местному населению доступ к дороге из Еревана в Тбилиси, лишит селян хозяйственных угодий и, вероятно, газоснабжения, заявили жители приграничных сел.

Так, по словам бывшего старосты села Баганис Нарека Саргсяна, делимитация приведет к тому, что граница пройдет через село Киранц, через сельское кладбище и мимо местной школы. Под контролем Азербайджана окажутся несколько сельских домов в Киранце, дорога из Еревана в Тбилиси в районе села. "Под вопросом будет и газопровод", - сказал он, добавив, что жители не выступают против делимитации границы как таковой. Они решительно против частичной и односторонней делимитации границы, которая может поставить под угрозу жизнедеятельность сел.

По мнению жителя села Воскепар, историка Нвера Бегларяна, в селах, которые отойдут под контроль Азербайджана, никто не проживает, но там есть армянские историко-культурные сооружения, церковь, старое кладбище. По его мнению, после делимитации и скотоводство, и земледелие окажутся под угрозой из-за близости азербайджанских войск.

Киранц – село, которое согласно летописи впервые упоминиется с 4 века, на его территории было несколько церквей, две из которых сохранились, еще три полуразрушены, добавил Бегларян. Сейчас Киранц входит в укрупненную общину Иджеван, численность населения по переписи 2011 года составляла 352 человека.

Мнение армянских аналитиков

С мнением жителей согласны аналитики, опрошенные "Кавказским узлом". Они также указали, что соглашение о делимитации границы с Азербайджаном не учитывает последствий для жителей приграничных сел Армении.

Юрист-международник Ара Казарян указал, что делимитация границы должна проводиться с соблюдением прав человека. В рекомендациях по делимитации, которые разработала, в частности, ОБСЕ, указано, что, в процессе делимитации не должны быть созданы проблемы для жизнедеятельности жителей приграничных населенных пунктов. Эти рекомендации касаются снабжения питьевой и оросительной водой, а также сельских пастбищ, которых не должны лишиться жители приграничья.

По мнению главы Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитницы Нины Карапетянц, процесс делимитации проходит с нарушением прав людей, и недостаточно изучены его последствия. По ее словам, существует много вопросов, которые могут показаться мелочами, но на самом деле являются главными, и которые власти не учли как последствия. “Жители приграничья занимаются скотоводством, и нет ни одного исследования, как этот процесс [делимитация] отразится на их деятельности или безопасности", - сказала она "Кавказскому узлу".

По мнению Карапетянц, жители Тавушской области точно акцентируют вопросы, в частности, о проблеме сообщения и безопасности. "Люди задаются вопросом, а как они будут пользоваться дорогой?" - подчеркнула правозащитница. По ее словам, нужны твердые гарантии, что договоренности не будут нарушены, но при этом "сам Пашинян говорит, что делимитация на этом участке не гарантирует, что войны не будет" .

Политический аналитик Армен Ованнисян считает протесты против делимитации политическим процессом. "Критика действий властей по делимитации и есть политическая оценка", - сказал он "Кавказскому узлу". По его мнению, власти подавят протест и доведут процесс делимитации до конца. "Но этот протест может стать угрозой для власти Пашиняна. Не исключаю цепную протестную реакцию по всей Армении", - сказал он.

Геополитический аспект

По мнению автора блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле", советская граница между Азербайджаном и Арменией "была прочерчена просто неадекватно" - "в зависимости от лоббинга каких-то местных руководителей (а он на азербайджанской стороне был намного сильнее), не учитывая ни дорог, ни географических обстоятельств. В итоге, к концу 1980-х годов Армянская и Азербайджанская ССР пришли с очень запутанной границей, на которой регулярно вспыхивали столкновения", - написал он 21 апреля в своем посте "Пашинян сдал новые армянские территории. В Баку будут требовать еще".

По мнению автора блога, процесс был назван демаркацией границы с участием комиссии по картам, "но ничего общего с реальной демаркацией этот процесс не имеет. Автор полагает, что советская межреспубликанская граница восстанавливается в тех местах, где Азербайджан терял территории, но не там, где он их приобрел.

Он указывает, что демаркация (а ранее – делимитация) должна происходить в условиях уже установленных дипломатических и экономических отношений и после решения всех остальных вопросов.

Сам процесс делимитации, по словам автора блога, противоречит первому принципу международного права из Заключительного акта, подписанного в Хельсинки – отказа от использования силы в международных отношениях, и любой подписанный таким образом международный договор юридически ничтожен. При этом решение, по мнению автора блога, не является суверенным: США и другие страны Запада открыто поддержали делимитацию на армяно-азербайджанской границе, чтобы создать условия для открытия коридора Запад-Восток через Армению, ускорения заключения мирного договора с Азербайджаном под эгидой Брюсселя и изгнания России и Ирана из региона с переходом его под контроль Турции.

Также, как указывает автор, эта территория является ключевым элементом обороны северо-востока Армении. Так, "под контроль Азербайджана перешли 24 армянские позиции, которые были достаточно крепки, чтобы выдерживать азербайджанские атаки" и удлинилась необороняемая со стороны Армении граница.

Действующие власти Армении ссылаются на Алма-Атинскую декларацию, чтобы обосновать, что территории были сданы еще в 1991 году. Но, как указывает автор, в документе нет никаких карт, взаимное признание территорий относится к моменту подписания декларации (Азербайджан подписал в 1993 году без этих территорий и без Нагорного Карабаха), а сама Армения подписывала с оговорками, касающимися именно территорий.

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