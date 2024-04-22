Жители Тавуша назвали проблемные последствия делимитации границы

22 апреля 2024, 22:44

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Делимитация границы по согласованной линии близ селений Воскепар и Баганис отрежет местному населению доступ к дороге из Еревана в Тбилиси, лишит селян хозяйственных угодий и, веероятно, газоснабжения, заявили жители приграничных сел.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, в связи с чем жители Тавушской области вышли на акции протеста. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. 21 апреля сельчане перекрыли дорогу и помешали проезду автомобиля Союза добровольцев "Еркрапа". Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки, семь человек задержаны по подозрению в хулиганстве. Протестная акция продолжилась и в ночь на 22 апреля.

21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар Тавушской области не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и вновь, как и 20 апреля, перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче сел. 19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области также перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу.

Делимитация по договоренности, достигнутой 19 апреля, приведет к тому, что граница пройдет через село Киранц, заявил "Кавказскому узлу" бывший староста села Баганис Нарек Саргсян. По его словам, граница пройдет через сельское кладбище мимо местной школы.

"Несколько сельских домов (в Киранце) также окажутся под контролем Азербайджана. Под контролем Азербайджана окажется и дорога из Еревана в Тбилиси в районе села Киранц. Под вопросом будет и газопровод, снабжающий республику российским газом", - сказал он.

Саргсян отметил, что жители не выступают против делимитации границы как таковой, но решительно против частичной и односторонней делимитации границы. "Делимитация должна быть осуществлена полностью, при этом жизнедеятельность сел не должна оказаться под угрозой. В советское время не уделяли внимания границам, из-за чего сегодня есть территории, к примеру, сел Беркабер и Киранц, которые подконтрольны Азербайджану, а есть территории, подконтрольные Армении. Нужно договариваться, но не так, что сегодня тут уступили, а завтра там, так нарушается линия безопасности", - пояснил Саргсян.

Учитывая опыт села Шурнух, жители которого лишились своих домов, все население села Киранц вышло на акцию протеста, подчеркнул бывший глава села. "Это не только проблема жителей Баганиса, Воскепара или Киранца, это проблема всей Армении. Государство обязано обеспечить безопасность своих граждан, а не обещать, что выплатит компенсации за ущерб", - считает он.

Соглашение о делимитации границы с Азербайджаном не учитывает последствий для жителей приграничных сел Армении, это противоречит требованиям ОБСЕ, указали ранее юрист Ара Казарян и правозащитница Нина Карапетянц.

В селах, которые отойдут под контроль Азербайджана, никто не проживает, но там есть исторические сооружения армян, указал житель села Воскепар, историк Нвер Бегларян.

"Эти территории принадлежали Баганису или Воскепару. Тюркские названия – это искаженные топонимы армянских названий, дословный перевод: Верхний и Нижний Воскепар. На этих территориях десятки армянских историко-культурных сооружений, построена церковь, там находится старое кладбище. Из-за малярии, жары и засухи наши предки лет 100 назад переселились туда, где сейчас Воскепар, а эту территорию до сих пор в народе называют Старое село. Как только эти территории отойдут Азербайджану, их сравняют с землей, как это было в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха)", - заявил он "Кавказскому узлу".

Киранц – село с древней историей, на его территории было несколько церквей, две из которых сохранились, еще три полуразрушены, добавил историк. Сейчас Киранц входит в укрупненную общину Иджеван, численность населения по переписи 2011 года составляла 352 человека. Согласно летописи, село берет свое начало с 4 века.

"Первые тюрки появились в наших краях лет 200 назад, жили в юртах, пасли скот. Строить дома стали уже в советское время. В советское время Азербайджан уговорил Кремль, чтобы сельские земли перешли под его юрисдикцию. С момента становления Советского Союза территория Армении уменьшилась на почти две тысячи квадратных километров", - рассказал Бегларян.

После распада СССР на территориях, которые планируется передать Азербайджану, никто не проживал, фактически это была нейтральная территория, пояснил историк. Он недоумевает, что по соглашению о делимитации Азербайджану должны отойти территории села Киранц, поскольку это лишит жителей приграничья возможности проезда из Иджевана в Ноемберян, сказал он.

"Дорога близ села Киранц окажется частично под контролем Азербайджана. Изначально планировалось отдать под контроль Азербайджана дорогу близ села Воскепар, но власти, опасаясь, что Воскепар станет центром антиправительственных настроений, уговорили Кремль и Баку пойти на уступки, заявив, что церковь Воскепара останется на армянской стороне. После делимитации селяне столкнутся с проблемами: и скотоводство, и земледелие окажутся под угрозой из-за близости азербайджанских войск", - отметил историк.

Бегларян также отметил, что российские войска остаются в селе, несмотря на заверения властей об их выводе. По его словам, российские войска не охраняют границу, ее контролируют армянские войска. Он сравнил происходящее с операцией "Кольцо", которую провели в мае 1991 года в Нагорном Карабахе азербайджанские силовики совместно с войсками СССР.

"6 мая 1991 мая советские десантники убили 18 армянских милиционеров, некоторые были арестованы и помещены в азербайджанские тюрьмы. Еще три милиционера погибли уже в плену. История повторяется. Тогда противоречия между Ельциным и Горбачевым помешали довести до конца план Кремля, сегодня им ничего не помешает. Российский контингент именно для этих целей и расквартирован в Воскепаре", - заключил он.

События весны 1991 года в Армении и Нагорном Карабахе, известные как операция "Кольцо", описаны по воспоминаниям непосредственных участников и очевидцев в публикации на сайте Фонда армянских исследований АНИ. Вопреки заявлению Михаила Горбачева, что "никто не вправе вынуждать жителей покидать места проживания”, армяне были вынуждены покинуть населенные пункты Геташен и Мартунашен, где азербайджанский ОМОН с апреля 1991 года проводил так называемые "проверки паспортного режима".

"В ночь на пятое и утром шестого мая в селе Воскепар, уже почти неделю окруженном советскими войсками, убито 18 армян, в основном, сотрудников милиции, некоторых забирают в плен, трое раненых умирают в гянджинской тюрьме (...) Советские десантники блокируют Воскепар под предлогом разоружения добровольцев. Бывший сотрудник милиции Георгий Кочарян оказался в плену и 101 день содержался в тюрьме Гянджи. Личный состав ноемберянской милиции – 18 человек, плюс еще шестеро гражданских, должны были отправиться на смену. В заблокированный Воскепар можно было въехать лишь обходной, горной дорогой. На этой дороге и устроили советские войска засаду, и смена попала в окружение”, - говорится в публикации.

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