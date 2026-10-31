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10:54, 31 октября 2026

Улучшение ситуации с топливом в Кабардино-Балкарии не сняло претензий водителей к ценам

Очередь на заправке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очереди на автозаправках Кабардино-Балкарии сократились, а частные АЗС начали снижать цены на бензин, рассказал в соцсети один из местных водителей. Другие автомобилисты, комментируя его сообщение, указали на сохраняющуюся дороговизну топлива, проблемы с его доступностью и высокие цены на автомобильный газ. При этом часть автомобилистов подтвердила улучшение ситуации на заправках.

Как информировал "Кавказский узел", 15 октября власти отчитались о росте цен на бензин в Кабардино-Балкарии в сентябре на 5%, а с начала года – на 5,8%. При этом в августе местные водители жаловались на дефицит топлива, многочасовые очереди на сетевых АЗС и стоимость бензина АИ-95 до 130 рублей за литр на частных заправках.

По словам одного из местных водителей, ситуация со снабжением бензином в Кабардино-Балкарии постепенно улучшается.

"Ситуация на автозаправках в Кабардино-Балкарии, похоже, постепенно начинает улучшаться: очереди стали меньше, а частные АЗС начали снижать цены на бензин", – написал водитель. Он выразил надежду, что топливо станет доступнее, а перебои с его поставками останутся позади. Его сообщение 29 октября опубликовал Instagram*-паблик _07_kbr.

На 10.50 мск 31 октября этот пост в Instagram*-паблике _07_kbr, на который подписаны около 221,7 тысячи пользователей, набрал 326 отметок "Нравится" и 41 комментарий.

Снижение цен и сокращение очередей не убедили некоторых местных автомобилистов в том, что ситуация с топливом нормализовалась. Один из комментаторов предположил, что дефицит бензина мог быть создан искусственно. "Подняли цены, сделали вид, что его нет, и вернули с повышенной стоимостью", – написала 1986_lena6666.

"Поднялся до космических цен, и всё стало на свои места", – отметила sakinat_kazharova.

Другой участник обсуждения подверг критике положение дел с топливом в республике, возложив ответственность в том числе на региональное руководство. "Только в Кабардино-Балкарии плохо с топливом... Начиная с главы республики, кончая всем остальным", – написала nagornaia._s.a..

Другие комментаторы сообщили, что улучшение ситуации заметно не во всех населённых пунктах, и обратили внимание на стоимость автомобильного газа. "Прохладный – ничего не улучшилось с бензином", – пожаловалась lyudmila80.

"А газ почему не дешевеет, вроде вместе с бензином повышали?" – поинтересовался king0077771.

"Зато с газом ухудшается, уже 46 рублей литр стоит в Тереке", – написал arskat5.

В то же время часть пользователей подтвердила сведения о сокращении очередей и улучшении доступности бензина. "Да, мы несколько дней уже заправляемся спокойно, по старым ценам", – рассказала duck.3458161.

"На Тарчокова в "Лукойле" утром несколько машин только было. Была приятно удивлена", – написала textil_dlia_doma.

"Лукойл" на Идарова, на кругу сегодня видела все номера бензина и очереди не было", – сообщила samsung___777.

Снижение средней стоимости бензина в Кабардино-Балкарии подтверждается данными Росстата. По данным ведомства, на 26 октября литр бензина АИ-92 стоил в республике в среднем 94,21 рубля против 99,10 рубля неделей ранее. Средняя цена АИ-95 за тот же период снизилась со 107,80 до 101,89 рубля за литр, указано информации, опубликованной 28 октября на сайте Росстата.

"Кавказский узел" также писал, что водители из других республик Северного Кавказа после увеличения поставок топлива и снижения цен тоже продолжили жаловаться на дороговизну бензина. Так, 27 октября автомобилисты Северной Осетии потребовали от властей снизить стоимость горючего, указав, что отмена ограничений на продажу бензина не решила проблему высоких цен. Они также пожаловались на дороговизну автомобильного газа и сохраняющиеся перебои с поставками отдельных марок бензина.

26 октября водители Ингушетии сочли снижение стоимости бензина недостаточным после резкого подорожания. По их словам, несмотря на уменьшение цен, горючее на заправках продолжало стоить значительно дороже, чем до начала топливного кризиса.

30 сентября дагестанские водители раскритиковали объяснения антимонопольной службы о причинах дефицита топлива и высоких цен. Они указали на значительную разницу между стоимостью бензина в республике и соседних регионах и потребовали от чиновников более действенных мер по сдерживанию цен.

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Автор: "Кавказский узел"

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