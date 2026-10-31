Боец из Волгоградской области убит в военной операции

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Максим Шаралапов из Камышинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1875 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1874 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 29-летний Максим Шаралапов из Камышинского района, сообщает волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ".

"Он родился 2 декабря 1996 года. Мужчина погиб в зоне СВО 13 октября 2026 года. У волгоградца на малой родине остались жена, дети, родители, брат и племянники", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1875 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышинского района стало известно в августе. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Александр Ситников.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.