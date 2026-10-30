Жертв репрессий на юге России вспомнили локально

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День памяти жертв политических репрессий в большинстве регионов юга России прошел без массовых мероприятий и широкого освещения. В некоторых регионах он был отмечен акциями с участием чиновников на уровне муниципалитетов и отдельных учреждений.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В последние годы мероприятия, посвященные этому дню, все чаще проходят онлайн: так, международная акция "Возвращение имен" в Волгоградской области прошла в онлайн-режиме из соображений безопасности, так как некоторые активисты находятся под уголовным преследованием. В Ростове-на-Дону полицейские сегодня потребовали объяснительные от активистов пришедших возложить цветы к монументу жертвам политических репрессий.

Акции ко Дню памяти жертв политических репрессий прошли сегодня в разных городах России.Так, на Бутовском полигоне в течение дня, с 11.00 до 19.30 мск, проходила акция “Голос памяти” – активисты по очереди зачитывали у микрофона имена людей казненных на этом месте в годы Большого террора. За собравшимися наблюдали сотрудники Росгвардии и силовики в штатском, отмечает SOTAvision*.

Северный Кавказ

В Чечне о локальном мероприятии, связанном с памятью жертв политических репрессий, отчиталось региональное отделение “Единой России”: на историческом факультете ЧГУ имени Ахмата Кадырова прошел круглый стол, посвященный этой дате.

“Эта дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1974 году узники политических лагерей объявили голодовку в знак протеста против нарушений прав человека и бесчеловечного обращения с заключенными в советских лагерях и тюрьмах. Впервые День памяти начали отмечать в 1989 году, а позже эта традиция стала общенациональной. Для Чеченской Республики эта дата имеет особое, глубоко трагическое значение. В рамках политических репрессий и тоталитарной машины советского государства в феврале 1944 года произошла депортация чеченцев и ингушей”, -- говорится в сообщении на партийном сайте.

Студенты, преподаватели и активисты обсуждали изучение архивных документов, рассекреченных материалов и личных свидетельств очевидцев в контексте “трагических событий XX века”. В Чечне “уделяется огромное внимание сохранению памяти об этих событиях”, утверждают организаторы круглого стола. В то же время глава республики Рамзан Кадыров и председатель правительства региона Магомед Даудов в своих Telegram-каналах сегодня не упомянули о памяти репрессированных.

Жертв политических репрессий в Ингушетии вспомнили сегодня наряду с жертвами конфликта в Пригородном районе, начавшегося в этот день в 1992 году. Глава республики Махмуд-Али Калиматов посвятил отдельный пост в своем Telegram-канале Дню памяти жертв политических репрессий, напомнив об “одной из самых трагических страниц” в истории ингушей, депортации 1944 года.

Осетино-ингушский конфликт, ставший отдаленным следствием сталинских депортаций, вспомнили также в Северной Осетии, но без явной привязки к репрессиям. Глава региона Сергей Меняйло не упомянул о жертвах политических репрессий в своих публикациях, хотя Владикавказская и Аланская епархия посвятила им, наряду с “погибшими защитникам Осетии”, сегодняшнее богослужение на Мемориале Славы во Владикавказе.

Администрация Урупского района Карачаево-Черкесии опубликовала сегодня анонс мероприятия у Памятника жертвам политических репрессий в станице Преградной, которое состоится утром 2 ноября. Оно посвящено не общероссийскому дню памяти репрессированных, а региональному дню памяти о депортации карачаевского народа.

“2 ноября мы вспоминаем тех, кто через это прошел. И тех, кто не вернулся. Но вместе с болью потерь мы помним и силу духа тех, кто выстоял, кто смог вернуться на родную землю, сохранив язык, обычаи и достоинство”, – говорится в публикации.

Ростовская и Волгоградская области

Администрация Белокалитвинского района Ростовской области отчиталась о траурном митинге у каплички на Майдане “Всем землякам-белокалитвинцам, пострадавшим в годы репрессий и террора”. “Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу”, – говорится в сообщении.

Администрация Новочеркасска, в свою очередь, рапортовала о панихиде, которая состоялась у Николаевской часовни на площади Левски. “Сегодня мы склоняем головы в память о жертвах политических репрессий. В их числе – и жители нашего города, и донское казачество, чьи судьбы в те трагические годы были особенно непростыми”, – приводят чиновники слова главы города Павла Исакова.

Администрация Пролетарского района Ростовской области не сообщала о памятных мероприятиях, однако опубликовала сообщение, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. “Миллионам безвинных граждан – представителям разных сословий и религий – довелось испытать на себе ужас социальных потрясений, незаслуженных политических обвинений, моральных и физических страданий в ссылках и лагерях”, – говорится в этой публикации.

Локальное мероприятие, приуроченное к этой дате, прошло и в Быковском муниципальном районе Волгоградской области. “Библиотекарь Луго‑Пролейской поселенческой библиотеки Лариса Михайличенко подготовила информационные буклеты и провела уличную акцию “День памяти жертв политических репрессий”. Буклеты содержат сведения о различных типах политических репрессий в СССР, исторический обзор отдельных случаев, а также анализ причин и последствий этих трагических событий. Акция призвана напомнить о тяжелых страницах истории страны и о том, что подобная практика не должна повториться”, – говорится в сообщении администрации.

"Отмечать не рекомендуется"

Хотя официально траурная дата никем не отменялась, в последние годы в России “отмечать ее не рекомендуется”: власти последовательно запрещают организации, занимающиеся сохранением памяти о политических репрессиях, указывают правозащитники.

“Исчезают памятники репрессированным, в школах перестали рассказывать о “Большом терроре”, а “Возвращение имен” раз за разом запрещают, в том числе под предлогом ковидных ограничений. Слишком актуально звучит мысль, что государство может быть преступным”, – пишет проект “Говорит НеМосква”*.

Правозащитники подсчитали, что с 2022 года ласти и неизвестные в 15 субъектах РФ уничтожили или повредили минимум 25 объектов, посвященных памяти жертв политических репрессий в СССР. “Почти в половине случаев мемориальные знаки были разрушены или демонтированы целиком”, – информирует издание “7х7”*.

Только за последние два года подобные случаи уничтожения памятников произошли в Карелии, Петербурге, Москве, Томске и других городах, добавляет издание “Новая вкладка”*.

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