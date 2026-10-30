×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:56, 30 октября 2026

Ростовским активистам пришлось писать объяснительные у памятника жертвам репрессий

Ростовский активист общается с полицией. 30 октября 2026 г. Фото: https://t.me/rassvet_rostov/429

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции взяли объяснительные с активистов незарегистрированной партии "Рассвет", которые пришли возложить цветы к монументу жертвам политических репрессий в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В России памятные акции все чаще проходят онлайн. Так, международная акция "Возвращение имен" в Волгоградской области прошла в онлайн-режиме из соображений безопасности - ряд активистов, ранее принимавших участие в чтении имен репрессированных, находятся под уголовным преследованием.

Активисты Ростовского отделения незарегистрированной партии "Рассвет" почтили память жертв, с утра возложив цветы к монумент жертвам политических репрессий  в парке Строителей, сообщило сегодня ростовское отделение партии "Рассвет".

"Как обычно, пришлось пообщаться с сотрудниками МВД, дежурившими возле монумента. Написав объяснительные, ребята разъехались", - говорится в сообщении. Как следует из фотографий, приложенных к сообщению, возложить цветы пришли три активиста.

Один из участников акции рассказал, что полицейские проверили у них паспорта, спросили, в честь кого проходит мероприятие, и взяли номера телефонов. Он отметил, что полицейские вели себя вежливо" пишет "Горизонтальная Россия 7х7"*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* включены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ефрейтор из Сальского района убит на Украине

Сергей Матюшкин убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1048 бойцов из Ростовской области.

Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Стали известны имена двух убитых в СВО бойцов из Ростовской области

Игорь Статовый и Михаил Дудченко убиты на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1047 бойцов из Ростовской области.

Турист после падения. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Турист погиб при падении с обрыва в Адыгее

В каньоне реки Белая в Адыгее в обрыв сорвались двое туристов из Ростовской области. Один погиб, второй госпитализирован с множественными травмами.

Елена Коблева лишена статуса судьи в отставке

Коллегия судей приняла решение прекратить отставку бывшего председателя Советского районного суда Елены Коблевой, осужденной за взятку, она лишена всех привилегий судьи в отставке.

Следственный изолятор. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру Заключенный в Ростове-на-Дону приговорен к длительному сроку за подготовку поджога СИЗО

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 29 годам Муроджона Ертаева, признав его виновным в подготовке поджога одного из ростовских следственных изоляторов.

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Военнослужащий из Ростовской области убит в военной операции

Руслан Войцицкий убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1045 бойцов из Ростовской области.

Темы дня
Представители греческой общины. 30 октября 2026 г. Фото: https://t.me/smiKrymsk/86711 Представители греческой общины вспомнили убитых в годы репрессий на Кубани

Утечка у кормы «Волгонефти-212». Скриншот фото "Прозрачный мир" от 29.10.26, https://t.me/twrussia/6469 Спутниковые снимки показали утечки с затонувших частей танкеров "Волгонефть"

Ремонт линии электропередачи. Фото пресс-службы администрации Ахтынского района https://t.me/pressa_akhty/25099. 15 населенных пунктов Дагестана попали в зону отключения электричества

Зелимхан Батукаев дает интервью ЧГТРК "Грозный" 14 февраля 2025 года. Кадр видео groznytv / Instagram** Награждение Батукаева напомнило о сомнительных обстоятельствах его жизни и смерти

Персоналии
Магомед Рамазаев. Фото https://riadagestan.ru. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:52, 30 октября 2026
Рамазанов Магомед Исрафилович 
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:35, 30 октября 2026
Пашинян Никол Владимирович
Рамиз Мехтиев. Фото https://1news.az/news/Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ
17:02, 29 октября 2026
Мехтиев Рамиз Анвер оглы
События
18:21, 30 октября 2026
Житель Кабардино‑Балкарии осужден на длительный срок за госизмену
17:41, 30 октября 2026
Четыре бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
10:56, 30 октября 2026
Двенадцать бойцов из Ростовской области убиты в зоне СВО
08:01, 30 октября 2026
Мобилизованный из Волгоградской области убит на Украине
04:59, 30 октября 2026
Военнослужащий из Дагестана убит в боевых действиях
01:56, 30 октября 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше