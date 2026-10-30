Ростовским активистам пришлось писать объяснительные у памятника жертвам репрессий

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Сотрудники полиции взяли объяснительные с активистов незарегистрированной партии "Рассвет", которые пришли возложить цветы к монументу жертвам политических репрессий в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В России памятные акции все чаще проходят онлайн. Так, международная акция "Возвращение имен" в Волгоградской области прошла в онлайн-режиме из соображений безопасности - ряд активистов, ранее принимавших участие в чтении имен репрессированных, находятся под уголовным преследованием.

Активисты Ростовского отделения незарегистрированной партии "Рассвет" почтили память жертв, с утра возложив цветы к монумент жертвам политических репрессий в парке Строителей, сообщило сегодня ростовское отделение партии "Рассвет".

"Как обычно, пришлось пообщаться с сотрудниками МВД, дежурившими возле монумента. Написав объяснительные, ребята разъехались", - говорится в сообщении. Как следует из фотографий, приложенных к сообщению, возложить цветы пришли три активиста.

Один из участников акции рассказал, что полицейские проверили у них паспорта, спросили, в честь кого проходит мероприятие, и взяли номера телефонов. Он отметил, что полицейские вели себя вежливо" пишет "Горизонтальная Россия 7х7"*.

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