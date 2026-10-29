Активисты в Армении и Грузии почтили память жертв репрессий

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Собравшиеся в Ереване, Ванадзоре и Тбилиси зачитали имена погибших в годы сталинских репрессий. Они напомнили о необходимости не только хранить и передавать память о случившемся в те годы, но и отстаивать права политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", в рамках акции "Возвращение имен", приуроченной ко дню памяти жертв политических репрессий, активисты в Тбилиси, Ереване и Ванадзоре зачитают имена погибших в годы сталинского террора. В 2025 году в Ереване и Тбилиси участники акций почтили память жертв репрессий в рамках акции "Возвращение имен", зачитав имена расстрелянных. Часть участников отметила, что важно не только хранить память о тех, кто убит в годы сталинского террора, но и поддерживать тех, кто сейчас находится в заключении по политическим статьям.

Как следует из трансляции проекта "Возвращение имен" в YouTube, акция сегодня прошла в Ереване, активисты, несмотря на дождь, собрались у памятника Егише Чаренцу - армянскому поэту, который в 1936 году был арестован НКВД, а спустя год умер в тюремной больнице, место его захоронения до сих пор неизвестно.

Активисты выходили и зачитывали имена репрессированных - разных возрастов, разных профессий - в частности, творческой интеллигенции преподавателей вузов, рабочих, крестьян.

Среди имен прозвучало имя армянской писательницы Забел Есаян, арестованной в 1937 году за контрреволюционную деятельность и убитой предположительно в 1943 году. Появившиеся активисты на русском языке называли имена как этнических армян, так и представителей других национальностей, не имеющих отношения к Армении, в частности, поэта Осипа Мандельштама.

"Как моя бабушка когда-то рассказала моему отцу о том, что происходило, так и мы должны произносить эти имена. Они должны отпечатываться в истории не только наших жизней, но и в истории наших детей. И это единственный путь остановить то надвигающееся чудовищное облако деспотии, которое окутывает Россию. Вспоминая ежегодно на "Возвращении имен", приходя на вечера писем политзаключенным, мы делаем так, чтобы этих людей помнили", - сказал один из активистов.

Мы не должны забывать ни одного имени, мы должны помнить всех и бороться, чтобы больше людей оставалось живыми и было на свободе

Сейчас многие преподаватели, многие деятели науки лишены права преподавать, некоторые из них находятся в заключении, отметила еще одна участница акции в Ереване.

"Мы не должны забывать ни одного имени, мы должны помнить всех и бороться, чтобы больше людей оставалось живыми и было на свободе", — подчеркнула она.

Как следует из видео, у памятника во время трансляции собралось около 20 человек. Многие из собравшихся, заканчивали свои выступления словами: "Свобода политзаключенным".

В Ванадзоре также собравшиеся зачитали имена погибших в годы репрессий. Они собрались у памятника жертвам политических репрессий скульптора Герасима Туманяна, который изображает человека, с трудом выбирающегося из огромных тисков.

В Тбилиси одна из участниц акции рассказала о бабушке, которая оказалась в АЛЖИРе — лагере для детей и жен репрессированных. А также были названы 11 имен политзаключенных, умерших в этом году.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.