Четыре бойца из Дагестана убиты в зоне СВО

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Арсен Сеидов, Гамзат Казимагомедов, Тигран Алиев и Рашид Магомедханов из Табасаранского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 2190 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 30 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2186 бойцов из Дагестана.

Семьям убитых участников СВО в Табасаранском районе передали ордена Мужества. Церемония передачи наград состоялась в администрации Табасаранского района. Награды получили вдовы, родители и дети военнослужащих, отчиталась администрация района в Telegram-канале.

Орденами мужества посмертно награждены уроженцы района: старшина Арсен Сеидов из села Рушуль, рядовой Гамзат Казимагомедов из Сиртыча, рядовой Тигран Алиев из села Фиргиль и рядовой Рашид Магомедханов из Джульджага.

Детали биографий и гибели бойцов администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2190 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти бойца из Табасаранского района стало известно 21 сентября. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Абумуталиб Рамазанов.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".