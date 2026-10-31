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15:12, 31 октября 2026

Боец из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Люкин убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1061 бойца из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 31 октября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1060 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит ефрейтор Михаил Люкин из Сальского района. Он посмертно награжден орденом Мужества. Награду родственникам военнослужащего передали глава Сальского района Владимир Березовский и военный комиссар Андрей Герусов, сообщила районная администрация на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 1061 бойца из Ростовской области.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Кадр видео Минобороны https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950

Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

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