Два бойца из Ставропольского края убиты в зоне СВО

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Евгений Романков и Сергей Романков убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 982 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 26 октября власти и силовики признали убитыми как минимум 980 бойцов из Ставропольского края.

Евгений Романков из станицы Марьинской убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Кировского муниципального округа в своем Telegram-канале. Ранее власти сообщили, что в зоне СВО убит житель той же станицы Сергей Романков.

Таким образом, убитыми на украинском фронте официально признаны по меньшей мере 982 военнослужащих из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале октября администрация Кировского округа сообщала, что в зоне СВО убит Владимир Верещагин.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.