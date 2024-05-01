Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца

01 мая 2024, 23:01

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Соучредитель общественной организации "Азатазен" Ишхан Геворкян начал сидячий пикет перед зданием правительства Армении. Акция направлена против политики правительства по сдаче земель Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов. Предложения жителей села Киранц Тавушской области были отвергнуты властями, сообщил один из сельчан после встречи с премьер-министром. По словам участников встречи, дать жителям Киранца гарантии безопасности Пашинян не смог. Жители приграничных сел Тавушской области Армении продолжают протестную акцию возле села Киранц против сдачи земель Азербайджану. Оппозиция призвала инициировать вотум недоверия правительству и добиваться отмены решения о делимитации границы в Тавушской области. Сегодня Никол Пашинян пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы защитить права и обеспечить безопасность жителей Киранца. Делимитация по представленной правительством карте приведет к серьезным проблемам в жизни села, возразил глава общины.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Сидячий пикет перед зданием правительства Армении в Ереване проводит соучредитель общественной организации "Азатазен" Ишхан Геворкян. Акцию Геворкян намерен продолжать 72 часа.

Геворкян отметил, что акция направлена против политики действующих властей по сдаче земель Азербайджану. По его мнению, эти действия правительства должны быть квалифицированы как свержение конституционного строя.

Ишхан Геворкян выражает поддержку протестам против сдачи земель в Тавуше. Он заявил, что "готов мобилизоваться в армейские ряды в любой момент". 72-часовая акция связана с тем, что те, кто выступает против сдачи земель, их задерживают, в основном, на 72 часа в изоляторе. "Я добровольно пришел к правительству страны сесть на 72 часа и посмотреть им в глаза. Если сегодня мы смиримся со свержением конституционного строя, со сдачей земель по одному росчерку, завтра с нами произойдут еще худшие вещи. Если мы нарушим наш основной закон - Конституцию, все остальное само по себе нарушится", - заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook* Ишхан Геворкян. Акцию он начал в 18.00 (17.00 мск).

Он добавил, что не раз побывал в Тавуше, особенно в Киранце, и убежден в том, что в случае сдачи земель Армения будет иметь беспрецедентные проблемы, которые ощутит на себе каждый гражданин страны.

"Я вышел на улицу выразить свое несогласие, призываю вас тоже не мириться с этим решением, потому что в противном случае это будет стоить наших жизней", - сказал Геворкян. Он добавил, что в случае сдачи земель позиции армянских войск ухудшатся.

"Азатазен" - военно-учебная общественная организация, целью которой является способствование формированию и развитию культуры ношения и применения оружия в Армении, развитию вооружения, совершенствованию законодательства в сфере приобретения, ношения и использования оружия. Организация организовывает тренировочные сборы, курсы огневой подготовки, военно-спортивные соревнования, соревнования по стрельбе.

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