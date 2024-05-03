Силовики продолжили блокаду Киранца

03 мая 2024, 12:17

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Приграничное село Киранц в Армении уже сутки заблокировано полицейскими с обеих сторон. Силовики патрулируют населенный пункт, следят за передвижением людей и не пускают никого в село. Депутат Гехам Назарян предложил парламенту сделать Киранц областным центром Тавушкой области.

Как писал "Кавказский узел", подкрепления силовиков были стянуты 2 мая в приграничное село Киранц Тавушской области, силовики задержали 31 участника акции протеста против делимитации границы. После этого протестующие пожаловались, что не могут попасть в Киранц, так как силовики полностью заблокировали село. После переговоров полицейские пропустили в Киранц жителей села, но оставили его заблокированным для других протестующих.

Минобороны Армении проводит разминирование территории в районе села Киранц, чтобы на ней затем были проведены работы по делимитации границы. Полиция несет усиленную службу, чтобы местные жители не проникли в зону разминирования, сообщило сегодня МВД Армении.

По словам главы общины Киранца Камо Шагиняна, местные жители на фоне происходящего опасаются отпускать детей в школу и оставляют их дома.

«Утром я подошел к полицейским, попросил открыть дорогу, чтобы жителям соседних сел не приходилось тратить время и объезжать. Они сказали, что завтра (4 мая) откроют дорогу», - заявил сегодня Шагинян. Он предполагает, работы по разминированию продолжаются сегодня и завтра, 4 мая, будут завершены.

По его словам, жители села Киранц по требованию полиции вчера вечером, 2 мая, убрали палатки с дороги, пишет сегодня NEWS.am.

В свою очередь депутат от оппозиционного блока «Армения» Гехам Назарян сегодня на заседании Нацсобрания Армении предложил правительству принять решение о переносе областного центра Тавушской области из Иджевана в приграничное село Киранц, сообщает сегодня агентство "Новости-Армения".



«Это поможет развитию и расширению села, а жители Киранца убедятся, что живут в безопасном месте, где работает часть правительства Армении. Очень разумное предложение», - сказал Назарян.