03 мая 2024, 12:17
Силовики продолжили блокаду Киранца
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Приграничное село Киранц в Армении уже сутки заблокировано полицейскими с обеих сторон. Силовики патрулируют населенный пункт, следят за передвижением людей и не пускают никого в село. Депутат Гехам Назарян предложил парламенту сделать Киранц областным центром Тавушкой области.
Как писал "Кавказский узел", подкрепления силовиков были стянуты 2 мая в приграничное село Киранц Тавушской области, силовики задержали 31 участника акции протеста против делимитации границы. После этого протестующие пожаловались, что не могут попасть в Киранц, так как силовики полностью заблокировали село. После переговоров полицейские пропустили в Киранц жителей села, но оставили его заблокированным для других протестующих.
Минобороны Армении проводит разминирование территории в районе села Киранц, чтобы на ней затем были проведены работы по делимитации границы. Полиция несет усиленную службу, чтобы местные жители не проникли в зону разминирования, сообщило сегодня МВД Армении.
По словам главы общины Киранца Камо Шагиняна, местные жители на фоне происходящего опасаются отпускать детей в школу и оставляют их дома.
«Утром я подошел к полицейским, попросил открыть дорогу, чтобы жителям соседних сел не приходилось тратить время и объезжать. Они сказали, что завтра (4 мая) откроют дорогу», - заявил сегодня Шагинян. Он предполагает, работы по разминированию продолжаются сегодня и завтра, 4 мая, будут завершены.
По его словам, жители села Киранц по требованию полиции вчера вечером, 2 мая, убрали палатки с дороги, пишет сегодня NEWS.am.
В свою очередь депутат от оппозиционного блока «Армения» Гехам Назарян сегодня на заседании Нацсобрания Армении предложил правительству принять решение о переносе областного центра Тавушской области из Иджевана в приграничное село Киранц, сообщает сегодня агентство "Новости-Армения".
«Это поможет развитию и расширению села, а жители Киранца убедятся, что живут в безопасном месте, где работает часть правительства Армении. Очень разумное предложение», - сказал Назарян.
Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.
Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".
О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".
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Автор: "Кавказский узел"