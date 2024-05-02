Жители Киранца убедили полицию пропустить их в село

02 мая 2024, 14:37

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Полицейские после переговоров согласились пропустить в Киранц местных жителей, но оставили приграничное село заблокированным для других протестующих против делимитации границы с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", крупные силы полиции были стянуты сегодня в село Киранц Тавушской области. Участники протестов против делимитации границы пожаловались, что не могут попасть в Киранц, так как силовики полностью заблокировали село.

Минобороны Армении проводит разминирование территории в районе села Киранц, чтобы на ней затем были проведены работы по делимитации границы. Полиция несет усиленную службу, чтобы местные жители не проникли в зону разминирования, сообщило сегодня МВД Армении.

После долгих споров с протестующими полицейские разрешили въехать в село только жителям Киранца, при этом проверяя их документы. Остальных собравшихся жителей Армении полиция не пропустила, в том числе главу Тавушской епархии архиепископа Баграта Галстяна, депутатов от фракции "Айастан" и представителей СМИ, следует из прямого эфира инициативы "Тавуш во имя родины", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Дороги, ведущие к селу Киранц, остаются заблокированными силовиками. Архиепископ Баграт Галстян, который вместе с местными жителями выступает против передачи земель Азербайджану, заявил, что полиция неправомерно не пропускает священника к сельчанам.

"Вы ограничиваете мое передвижение. В Киранце люди в стрессовой ситуации, а вы мне преградили дорогу и не пропускаете к ним", - заявил архиепископ в прямом эфире.

Депутат от фракции "Айастан" Гарник Даниелян принес с собой более 50 свидетельств о собственности жителей села Киранц, которые утверждены кадастром. "Эти люди завтра (имеется в виду после делимитации границы. – Прим. "Кавказского узла") лишатся всего", - заявил он. Депутат продемонстрировал карту, по его словам, делимитации участка села, согласно которой Киранц будет разделен на две части.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

25 апреля жители Киранца показали журналистам около 30 свидетельств о регистрации собственности на недвижимость и земельные участки. Сельчане утверждают, что их дома были построены в советский период, среди их владений есть дома 1940-х годов постройки. Территории, на которых расположена их собственность, а также кладбища, теперь передаются Азербайджану, заявили протестующие.

Все постройки армянского населения на территориях, оказавшихся под контролем Баку, перейдут в собственность Азербайджана, а ответственность за компенсации бывшим владельцам ляжет на власти Армении, указали азербайджанские военные эксперты.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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