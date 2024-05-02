Военные эксперты в Баку назвали перспективы демаркации границы с Арменией

02 мая 2024, 02:49

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Участок армяно-азербайджанской границы в Газахском районе, где после уточнения координат устанавливают пограничные столбы, окажется под контролем пограничников двух стран. При этом все постройки армянского населения перейдут в собственность Азербайджана, а ответственность за компенсации бывшим владельцам ляжет на власти Армении, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе и установлено 35 пограничных столбов, сообщили правительства обоих государств.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Следующим шагом после определения координат и установки пограничных столбов должна быть демаркация азербайджано-армянской государственной границы на участке между Газахским районом и Тавушской областью Армении, считает редактор агентства Turan Шахин Гаджиев.

На его взгляд, речь идет не о сплошной линии, а об отдельных участках общей протяженностью в 12-14 километров. Он отметил, что после определения линии разграничения на этом участке под контроль Азербайджана будут возвращены четыре села – Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджилы и Хейримли, которые армянские войска занимали с начала 1990-х годов. При этом азербайджанские пограничники возьмут под охрану государственную границу Азербайджана на этом участке, сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

После фактической делимитации границы постройки жителей Армении, которые окажутся на азербайджанской стороне, будут отчуждены у прежних владельцев. "Все, что окажется на азербайджанской территории, станет собственностью Азербайджана, и государство будет распоряжаться этим по своему усмотрению", - сказал он.

На его взгляд, вопрос о собственности армянских жителей скорее всего будет решаться, как "это было в случае с Шурнухом".

Азербайджанские военные в декабре 2020 года заняли стратегически важные позиции на высотах близ столицы Сюникской области Армении - Капана, что спровоцировало акции протеста в регионе. Под контроль Баку перешла и дорога Капан - Агарак, в результате жители трех сел оказались в фактической изоляции. Армянский омбудсмен пожаловался в международные структуры из-за установки баннера "Добро пожаловать в Азербайджан" на трассе Горис - Капан. В январе азербайджанская сторона настояла на выселении жителей восточной части села Шурнух, которая расположена за трассой Горис - Капан. Армянские власти пообещали построить новые дома 12 семьям, оставшимся без крова.

"Это село в Армении находится на самой границе с Азербайджаном. После того как в 1993 году Губадлинский район был захвачен вооруженными силами Армении, и азербайджанское население вынужденно покинуло эти места, жители Шурнуха стали застраивать и прилегающий участок азербайджанской территории. Когда после 44-дневной войны 2020 года Азербайджан вернул Губадлинский район, возник вопрос о возвращении этой территории. При этом на азербайджанской стороне оказалось порядка 11 домов. Территория была возвращена Азербайджану, жители были переселены, и правительство Армении выплатило им компенсации. Таким способом может быть решен вопрос и в случае с возвращаемыми селами Газахского района. Если на азербайджанской территории окажется чье-то имущество, то вопрос компенсаций будет решаться властями Армении, поскольку армянское государство знало, что это чужая территория, и не должно было допускать там строительство. С точки зрения Азербайджана, это незаконно возведенные строения, и они подлежат конфискации с последующим либо сносом, либо использованием в интересах государства", - считает Гаджиев.

Процесс демаркации, по данным Гаджиева, должен быть полностью оговорен сторонами до 15 мая, и к этой дате азербайджанские пограничники смогут занять позиции на согласованных сторонами рубежах. Если процесс завершится благополучно, его опыт может быть использован на последующих этапах делимитации по карте и далее демаркации границы на земле уже на других участках границы.

После завершения процесса демаркации на участках между четырьмя селами со стороны Армении и Азербайджана вдоль линии установленной границы начнут постоянное дежурство пограничники двух стран соответственно, заявил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, глава НПО "Военные журналисты" Узеир Джафаров.

Он отметил, что там будет определена условная "нейтральная зона" шириной в 1-3 метра. Джафаров напомнил, что Азербайджан еще пять лет назад передал охрану условной границы с Арменией на данном направлении из Минобороны Государственной пограничной службе, в частности, Отдельной Газахской пограничной дивизии.

"То есть азербайджанские пограничники уже стоят в этой местности и им остается передвинуться вперед и оборудовать новые пограничные посты", - сказал Джафаров.

Армянские военные должны передать территории азербайджанским пограничникам уже разминированными, указал Джафаров. При этом азербайджанская сторона также проводит разминирование вдоль будущей границы.

"Ведь до сих пор здесь была линия соприкосновения войск, и Азербайджан также минировал территории, чтобы противник не мог совершить продвижение на азербайджанскую сторону. Теперь армянские войска будут отходить к линии границы, которая была в советское время. Соответственно азербайджанские пограничники должны двигаться вперед, а для этого необходимо устранять мины", - пояснил Узеир Джафаров.

Аналитик предположил, что разминированием занимаются сами пограничники, поскольку в задачи ANAMA - азербайджанского национального агентства по очистке территорий от мин - входит преимущественно разминирование на территориях с гражданским населением.

По словам Джафарова, преимущественно очистка приграничных территорий от мин на участке, который разграничивается сейчас, уже состоялась - процесс определения координат, геодезических измерений и установки пограничных столбов не был бы возможным без разминирования.

Депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Гарник Даниелян, находящийся с начала протестных акций в Тавушской области, ранее заявлял, что по его данным, азербайджанская сторона не ведет разминирование. Он утверждал, что представители армянской стороны проводят активные работы по разминированию территории общины Беркабер Тавушской области.

Журналист предположил, что жителям Армении, чья собственность должна оказаться по итогам делимитации на азербайджанской стороне, могут предоставить некоторое время для вывоза движимого имущества. "Вообще же, все что окажется на азербайджанской стороне, перейдет, естественно, под контроль Азербайджана", - сказал Джафаров.

Военный эксперт, офицер запаса Адалят Вердиев также указал, что все угодья и постройки на азербайджанской стороне будут отчуждены в пользу государства.

"Относящиеся к азербайджанской территории пахотные земли, пастбища все эти годы использовались в нарушение законов Азербайджана. Все, что строилось на этих территориях, также было незаконным. Теперь пришло время возвращать то, что не принадлежало им по закону и праву. Даже власти Армении не включали дома, возведенные на территории, относящейся к Азербайджану, в кадастровые документы этой страны, чтобы в будущем армянские жители, построившие их, не могли требовать от государства компенсаций", - сказал Вердиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, синхронно с процессом определения координат и установлением пограничных столбов происходит вывод армянских войск с подлежащей возвращению Азербайджану территории. "Вооруженные силы Армении уже оставили 24 боевые позиции, и процесс продолжается", - сказал Вердиев.

Завершением процесса, который фактически является демаркацией границы на участке в 12 километров, станет расположение вдоль нее пограничников с обеих сторон. Как отметил Вердиев, на установленных рубежах Азербайджан будет создавать пограничную инфраструктуру, строить наблюдательные посты и другие служебные и жилые объекты для пограничников.

Он предположил, что для ясности размежевания на границе, возможно, будет протянута колючая проволока. Что касается расселения гражданских в четырех селах, возвращаемых Азербайджану, то, по мнению Вердиева, это займет время. "Эти села стоят в руинах. Они должны быть заново отстроены, подведена инфраструктура, - а чтобы начать эти работы, необходимо разминирование их территории", - сказал эксперт.

На его взгляд, разминированием в селах займутся специалисты ANAMA, возможно, в сотрудничестве с другими силовыми структурами.

В ANAMA воздержались от комментариев по вопросу разминирования на приграничных территориях в Газахском районе, отметив, что ведомство пока не вовлечено в этот процесс.

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