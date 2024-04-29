Делимитация границы создала риск потери имущества жителям Армении

29 апреля 2024, 14:42

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Граница с Азербайджаном пройдет по нескольким домам жителей Тавушской области и осложнит въезд в села, если власти не пересмотрят планы делимитации границы, заявил присоединившийся к протестам бывший омбудсмен Армении.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар Тавушской области не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче земель. 25 апреля на месте разминирования в селе Киранц военнослужащий получил ранение при взрыве.

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 26 апреля было выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе, там установлено 28 пограничных столбов, сообщили правительства обоих государств.

Автотрасса у села Киранц перекрыта 11-й день

Дорога возле села Киранц остается перекрытой местными жителями уже 11-й день. К местным жителям присоединился экс-омбудсмен Армении Арман Татоян, который считает, что действия властей, в частности, односторонние уступки Азербайджану могут "привести к необратимым результатам, нанося вред безопасности страны".

"Вопросы безопасности страны нельзя рассматривать отдельно от людей. На всех этих территориях живут люди, у них поля, сады, дома, и по итогам этих уступок ряд домов, практически, делятся на две части в буквальном смысле этого слова. Например, в селе Воскепар дом Самвела Саруханяна в таком положении: летняя кухня остается на территории Армении, остальная часть дома - комнаты, земельный участок - становится Азербайджаном", - заявил журналистам Арман Татоян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам бывшего омбудсмена, это не единственный такой дом. Кроме того, как отметил Татоян, есть дороги, отрезки которых также будут пересекаться с новой границей. "У нас появятся изолированные общины друг от друга, лишенные безопасности участки, что неприемлемо", - сказал он.

Татоян привел пример из другой части Тавушской области, в частности, сел Каян и Азатамут, где в случае перекрытия дороги пограничниками будет перекрыт и въезд в села Айгеовит и Вазашен полностью лишатся въезда в села. "Кто-то может гарантировать, что они [азербайджанцы] отведут свои войска назад? […] Мы должны понять, что это не просто слова, а реальные проблемы, потому что на других участках границы наши граждане сталкиваются с этими проблемами ежедневно", - отметил Татоян.

25 апреля жители Киранца показали журналистам около 30 свидетельств о регистрации собственности на недвижимость и земельные участки. Сельчане утверждают, что их дома были построены в советский период, среди их владений есть дома 1940-х годов постройки. Территории, на которых расположена их собственность, а также кладбища, теперь передаются Азербайджану, заявили протестующие. Власти не ответили на вопросы о последствиях передачи земель Азербайджану, рассказал 26 апреля староста села Киранц.

Военные проводят разминирование земель около села Беркабер

На территории общины Беркабер Тавушской области проводятся активные работы по разминированию, сообщил журналистам депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Гарник Даниелян, находящийся с начала протестных акций в Тавушской области.

Даниелян выразил возмущение тем, что, по его данным, азербайджанская сторона не ведет разминирование. "Это нельзя называть делимитацией и демаркацией границы. На той стороне и линия обороны остается, и мины. Власти способствуют захвату территорий Армении […]. А против тех, для кого неприемлема сдача армянских земель, приводят подразделения полиции", - заявил в прямом эфире "168 часов" депутат, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Армении сегодня предупредило о взрывных работах в 1540 метрах от общины Беркабер. Ведомство призвало жителей близлежащих сел "не паниковать", говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

Активисты призвали студентов поддержать протесты

В вузах Еревана проводятся акции информирования представителями фракции "Мать Армения" в поддержку жителей Тавушской области и против односторонних уступок Азербайджану, сообщили активисты инициативы "Тавуш во имя родины".

Согласно опубликованному инициативой видео, активисты, скандируя "Присоединяйся, чтобы изменить", призывают студентов активно выразить свою гражданскую позицию, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, протесты в приграничной Тавушской области начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян.

26 апреля активисты на акциях солидарности с жителями Тавушской области заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана. 27 апреля активисты перекрыли автотрассу около села Дебет Лорийской области и отказались разблокировать ее по требованию полицейских. 28 апреля протестующие перекрыли дороги Мартуни – Варденис, Ереван – Гюмри, автотрассу у города Ехегнадзор в Вайоцдзорской области и трассу Армавир - Ереван.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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