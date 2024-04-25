Армянский военный ранен при взрыве мины в приграничном селе

25 апреля 2024, 19:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий получил ранение при взрыве в селе Киранц Тавушской области, где идет разминирование территорий для демаркации границы с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар Тавушской области не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче земель.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал политический аналитик Армен Ованнисян.

О том, что от взрыва мины получил ранение гражданин Армении на месте разминирования в селе Киранц Тавушской области, сообщил депутат оппозиционной фракции "Айастан" Гарник Даниелян, который находится в Тавушской области на протестных акциях, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ранение получил военнослужащий, пояснил пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян, отметив, что "жизни военнослужащего ничего не угрожает". "Состояние раненого оценивается, как удовлетворительное", - сказал журналистам Торосян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел Тавушской области.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.